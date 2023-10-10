Жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином: скільки грошей вона заощадила (фото)

Такий спосіб життя зробив її щасливішою.

Мама з Нью-Йорка заощадила майже 50 000 доларів, звільнившись із роботи і постійно живучи в наметі із сином, що, за її словами, зробило її щасливішою, ніж завжди.

Про це пише nypost.com.

"Я пройшла шлях від чотирьох стін, нездатності встигати за життям та рахунками, до повної свободи та спокою", - прокоментувала 41-річна Крістін Блю.

Жінка, який працювала водійкою Uber, замислилася про життя поза межами мережі 2021 році після того, як отримала чималі рахунки. Вона платила 2500 доларів на місяць за оренду, воду, електрику, газ та вивіз сміття у своєму будинку. Тому вона вирішила залишити велике місто і жити з сином як кочівники.

Жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином / Фото: Caters

Вона звільнилася з роботи, купила намет і встановила його у своєму саду.

Кочовий спосіб життя Блю спочатку починався як кумедний "90-денний виклик", покликаний зблизитися з її 14-річним сином Бріттоном, але згодом її переконали працювати повний робочий день.

"Через один-два тижні настав момент, коли я зрозуміла, скільки я можу заощадити на цьому", — заявила вона.

Спершу Крістін втекла з Іллінойсу, а потім влаштувалася в північній частині штату Нью-Йорк.

Жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином / Фото: Caters

Вирішивши зробити життя на свіжому повітрі постійним, вона придбала намет більшого розміру за 1800 доларів.

Блю також витратила 1500 доларів на сонячний генератор, який дозволив їй вести свій бізнес із в'язання гачком, не виходячи з дому.

Жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином / Фото: Caters

Дует також обладнав своє нове житло дров'яною піччю для приготування їжі, затишними ковдрами, ліжком, килимками та меблями з дому Блю.

"Це наше життя на березі річки, і нам воно дуже подобається", - поділилася вона.

Жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином / Фото: Caters

Її щомісячні витрати становлять 340 доларів США, зокрема оренда землі (180 доларів США), доставка води (55 доларів США за 275 галонів води для пиття, душу та приготування їжі), доставка дров (75 доларів США) та пропан для обігріву намету (30 доларів).

Жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином / Фото: Caters

Тим часом сонячна енергія безкоштовна.

Загалом бідний спосіб життя Блю та її сина дозволив їм заощадити 48 000 доларів, що дозволило мамі повністю зосередитись на розвитку свого онлайн-бізнесу.

Жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином / Фото: Caters

Іншими словами, бути безпритульним, хоч як це парадоксально, виявилося дуже прибутково.

Звичайно, життя в наметі не позбавлене труднощів, у тому числі приймаття душа з відром, збирання дров та інших справ.

"Важко, мені доводилося самій тягати воду, рубати дрова, стежити за тим, щоб все було в цілості та безпеці — тобі нема на кого покластися, крім себе", — зазначила вона.

Жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином / Фото: Caters

Особливо складною була сувора зимова погода.

"Коли вночі гас вогонь і стіни намету знову остигали, накопичувався сніг, і мені доводилося вставати серед ночі і прибирати його, щоб намет не впав. Бріттон також був там посеред ночі та допомагав мені розчищати сніг. Для нас це завжди була командна робота", - поділилася мама.

Цей досвід трохи менш екстремальний для Бріттона, який проводить час між наметом своєї мами та домом батька.

Однак, поряд із очевидними грошовими вигодами, Блю сказала, що "життя на свіжому повітрі та слухання звуків природи" справді допомогли покращити її "психічне здоров'я".

Жінка звільнилася з роботи, щоб жити у наметі із сином / Фото: Caters

"Мені дуже подобалося жити одній у лісі, я інтровертка за вдачею, тому ніколи не почувалася самотньою, я була просто цілком умиротворена", — сказала вона.

У найближчому майбутньому апартаменти мами та сина будуть оновлені. Вона працює над будівництвом мініхижі в тому самому місці, де вона поставила свій намет.

Нагадаємо, жінка показала, як понад 30 років живе на плавучому острові. Будиночки плавають на пінопласті.

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