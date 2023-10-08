Жінка звинуватила пілота у переслідуванні: жбурляв помідорами з літака у її будинок

Потерпіла повідомила правоохоронцям, що дуже налякана повітряним терором, який триває чотири роки.

65-річного Майкла Арнольда з американського штату Нью-Йорк звинуватили у тому, що він протягом 4 років переслідував жінку, керуючи невеликим літаком та літаючи над її будинком.

Про це повідомляє The Guardian .

За словами агента ФБР, який розслідував цю справу, Арнольд переслідував жінку з Шайлервіля, зокрема низько пролітав над селом та будинком, де живе жінка. В одному з інцидентів чоловік навіть кидав помідори з літака в будинок і двір жінки.

Потерпіла повідомила, що пілот літака був частим клієнтом кав'ярні, якою вона володіла. Причину влаштованого їй переслідування жінка не назвала, але говорила, що була налякана повітряним терором, який тривав 4 роки.

“Він летів так близько до будинку, що здавалося, ніби збирається пролетіти прямо крізь нього. Це був безперервний кошмар”, - стверджувала вона.

Арнольда заарештували, коли він прибув в аеропорт Беннінгтона, штат Вермонт, де він зберігав свій малий літак Cessna-180 1976 року випуску. Він заперечував, що переслідував когось і що хотів завдати шкоди жінці.

За його словами, він літав над селом, де живе жінка, щоб зробити фотографії та опублікувати їх на сторінці у Facebook.

Суд звільнив пілота від покарання за умови, що він не буде контактувати з жінкою, не стежитиме за нею та триматиметься щонайменше за 90 метрів від її дому та робочого місця, особливо, якщо летітиме на літаку.

Нагадаємо, літак, який летів з Лондона до Бангкока змушений був здійснювати термінову посадку в Австрії через пару туристів, які неадекватно поводились.

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