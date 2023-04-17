Жінка набрала 77 кіло після операції зі зменшення ваги: як їй вдалося знову схуднути (фото)

Американка Даніка Стюарт, яка живе у передмісті Ролі, Північна Кароліна, боролася зі своєю вагою все життя.

39-річна жінка схудла на 100 фунтів (45 кг) після операції шлунково-кишкового шунтування 20 років тому. Але вона набрала всю вагу знову в наступні роки та ще 70 фунтів після народження своєї третьої дитини. Про це пише Insider.

Її родинна історія діабету 2-го типу, що тісно пов'язана з ожирінням, є важливою причиною того, чому вона хоче схуднути та утримати свою вагу.

Стюарт худла і набирала вагу на різних дієтах протягом років і досягла того піку, коли хотіла пройти ревізію своєї операції із шунтування шлунку, яка призначена для допомоги людям, які набрали вагу після початкової процедури.

Але вона вирішила спробувати препарат після того, як її чоловік розповів про нові ліки для схуднення. Він спочатку був розроблений як ліки від діабету, але 2021 року був схвалений FDA для зниження ваги.

У червні 2022 року лікар Стюарт призначив їй цей препарат, який покривається страховкою її чоловіка.

"В результаті виявилось, що ліки були дуже успішними та дозволили мені почуватись краще, ніж коли-небудь, навіть після операції на шлунково-кишковому тракті", — сказала Стюарт. Але вона знає, що її доступ до ліків може залежати від страхових компаній у майбутньому.

Стюарт скинула 104 фунти за перші дев'ять місяців лікування.

Фото: insider.com

Дозу поступово збільшують, доки людина не досягне 2,4 міліграм на тиждень. На початку, коли доза була низькою, ефекти були повільними, за словами Стюарт, і протягом перших кількох місяців вона відслідковувала калорії та макронутрієнти.

Серед побічних ефектів можуть бути нудота, діарея та сухість у роті, але для Стюарт найбільш проблемним став закреп, який з'являвся кожного разу, коли вона підвищувала дозу, а також легка нудота.

Але найбільшою зміною для Стюарт, і тією, яка не відбулася після шлунково-кишкового шунтування, було зникнення "харчового шуму" в її голові.

"Я навіть не усвідомлювала, що у мене такий харчовий розлад, доки не почала приймати цей препарат", — сказала Стюарт. Вона більше не переймається тим, що вона збирається з'їсти або відчуває провину за те, що вона з'їла, а замість цього їсть інтуїтивно.

Після прийому препарату протягом майже року, Стюарт важко сказати, чи вона насолоджується їжею, тому що завжди прийоми їжі супроводжувались почуттям провини. Вона все ще з нетерпінням чекає на каву кожного дня і іноді відчуває бажання до їжі, але в цілому вона думає, що менше отримує задоволення від їжі, ніж раніше.

"Я їм, щоб жити, а не живу, щоб їсти", — сказала Стюарт.

Фото: insider.com

Стюарт вважає, що вона споживає приблизно 1 000 калорій на день (половина рекомендованої кількості для дорослих жінок), і це тому, що вона свідомо старається їсти, за її словами. Вона їсть протеїновий батончик першим зранку, тому що в іншому випадку вона забуде поїсти, протеїновий коктейль посеред дня та все, що її сім'я їсть на вечерю. Згідно з Академією харчування та дієтетики, дуже низькокалорійні дієти, незалежно від того, відчуває людина голод чи ні, можуть призвести до недоїдання та дефіциту поживних речовин.

Іноді Стюарт вирішує щось з'їсти лише через те, що воно має смачний вигляд, але задовольняється після двох-трьох укусів. Препарад створив "вимикач", якого раніше не існувало, заявляє вона.

Стюард відчуває набагато більше енергії, ніж раніше, і тепер може бігати вгору та вниз сходами і працювати наполегливо над своїм бізнесом, розповіла вона. Її самопочуття значно покращилося, хоча вона зізнається, що має проблеми з дисморфією тіла і їй складно звикнути до свого нового тіла після того, як провела більшість свого життя з надмірною вагою.

Стюарт не хоче втрачати занадто багато ваги і прийняла той факт, що може залишитися на препараті на все життя, оскільки пацієнти набирають вагу, коли вони припиняють приймати його.

"Я віддаю перевагу бути на лікарському засобі протягом всього життя, ніж мати проблеми, які у мене були раніше, та сподіватися на вирішення проблем зі здоров'я", — сказала вона.

Нагадаємо, 20-річна дівчина, яка їла вісім упаковань чипсів на день, схудла на 79 кг. Стало відомо, як їй це вдалось.

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