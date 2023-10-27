Жінки, які листувалися від 1980 року, нарешті зустрілися особисто (фото)

Вони познайомилися 43 роки тому.
Дві подруги, які листувалися одна з одною відтоді, як познайомилися в початковій школі 1980 року, нарешті вперше зустрілися у Вейні, штат Пенсильванія, США.
Про це повідомляє ABC7.
"Єдина різниця в тому, що тепер ми були в тому самому місці в один і той же час", - розповіла Крістель Олстон з Онтаріо, штат Каліфорнія, про свою подругу Гейлі Бріггс з Дугласвілла, штат Пенсільванія.
Вперше вони зустрілися 43 роки тому в рамках шкільного проєкту.
"Ми довгий час писали листи від руки", - сказала Бріггс. "Ми думали одна про одну незалежно від того, спілкувалися ми чи ні".
За цей час вони виявили, що було у них спільного, а чим вони відрізнялися.
"Ми напишемо про наші розбіжності, і це те, про що я дізнаюся, а вона дізнається про мене", - сказала Олстон. "Це був новий досвід із новою людиною".
Спілкування поштою вийшло з моди з появою соціальних мереж, де обидві жінки могли частіше ділитися фотографіями та спілкуватися одна з одною.
"Ми завжди якимось чином підтримували зв'язок", - сказала Олстон.
Вони планували зустрітися 2020 року, щоб відсвяткувати своє 50-річчя, але цей план було зірвано через COVID-19.
Нещодавно Олстон нарешті змогла поїхати до штату Пенсильванія, щоб зустрітися в місцевому готелі Marriott Courtyard і насолодитися італійською вечерею.
"Ми просто продовжимо підтримувати зв'язок і брати участь у житті одна одної", - додала Олстон.
Нагадаємо, незнайомі жінки-двійниці вперше зустрілися одна з одною. Вони розповіли, що їх найбільше шокувало.
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