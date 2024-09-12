Жінка переспала з 20 одруженими чоловіками, щоб дізнатися причину, чому її коханий зраджував

56-річна британка зізналася, що зайнялася сексом з понад 20 одруженими чоловіками після зради свого коханого.

Про це вона розповіла The Sun.

Елізабет не очікувала, що в її віці особисте життя приноситиме їй задоволення. Спочатку вона почала займатися сексом з одруженими після того, як її чоловік Патрік зрадив її з колегою по роботі. Елізабет хотіла з'ясувати, чому він так вчинив, і, спілкуючись з такими ж одруженими чоловіками, як і він, які зраджували, вона отримала відповідь.

"Він поставив наш шлюб на шлях руйнування, бо прийняв їхні професійні стосунки за справжнє кохання. Коли мені було 27 років, я зустріла і закохалася в Патріка, з яким, за збігом обставин, познайомилася на роботі. Ми одружилися, коли мені було 29, а коли мені виповнилося 32, у нас було двоє дітей – зараз їм 26 і 24. Я думала, що наш шлюб був міцним, і була абсолютно приголомшена 12 років потому, коли Патрік зізнався, що у нього був шеститижневий роман з колегою. Усе закінчилося, коли він не зміг більше терпіти провину і зізнався у скоєному. Він заявив, що не кохає її, але все ще кохає мене. У нас все ще було гарне сексуальне життя, ми займалися коханням щонайменше раз на тиждень", - поділилася вона.

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Втім, від зради жінці було кепсько. Вона не могла уявити їх разом, але катувала себе нескінченними запитаннями. За словами Елізабет, коханий ніколи не міг нормально пояснити, чому він зробив те, що зробив.

"Моєю першою реакцією було розірвати шлюб, але після довгих розмов ми домовилися залишитися разом. Гадаю, те, що він зізнався, допомогло мені спробувати знову йому довіряти, і він дуже охоче пішов на консультацію. Але хоча ми нібито повернулися до "нормального життя" приблизно через пів року, я, звичайно, не могла забути", - продовжила вона.

Одного вечора, підкріплена парою келихів вина, Елізабет зареєструвалася на сайті знайомств для одружених, тому що хотіла поговорити з іншими чоловіками, щоб зрозуміти їхню мотивацію до зради. Вона вважала, що це б допомогло прояснити, що відбувалося в голові Патріка, і чи справді його твердження про те, що чоловіки, які мають секс з іншими жінками, все ще кохають своїх дружин, були правдивими.

"Озираючись назад, крихітна частина мене шукала роману з метою помсти, і неминуче саме це і сталося. Я познайомилася в чаті з 49-річним чоловіком на ім'я Саймон, власником власної поліграфічної компанії. Через два тижні ми зустрілися, щоб випити в розкішному барі в центрі Лондона, і я не лише відчула емоційний зв'язок, але й знайшла його надзвичайно привабливим фізично. Ми розговорилися, і він пояснив, що зраджував, бо не міг отримати бажаного сексу вдома – його дружина була дуже безпристрасною, і це було скоріше комфортно, ніж сексуально. Для нас з Патріком ці причини не підходили, наше сексуальне життя все ще було чудовим, коли він зраджував, але незабаром це припинило мати значення. Наприкінці вечора ми цілувалися, як підлітки, а наступного тижня, після того, як я сказала Патріку, що йду на побачення з дівчатами, у мене був секс із Саймоном у готелі. Найбільша несподіванка? Я не почувалася винною – я відчувала піднесення", - зізналася британка.

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Елізабет продовжувала зустрічатися з Саймоном протягом трьох місяців, але потім припинила, бо боялася, що надто прив'язується до нього. Але їй не вистачало гострих відчуттів від зустрічі з новим чоловіком, від того, що вона почувалася такою бажаною, і це хвилювання в її житті було п'янким. Так вона знайшла нового коханця. Через декілька тижнів жінка знову пішла далі і запитувала кожного чоловіка, якого зустрічала, чому він зраджував.

"Відповіді були досить схожими: дружина стала більше схожою на сусідку по квартирі, і їм не вистачало відчуття привабливості, або ж він відчував, що діти витісняють його з дому. Один чоловік, якого я зустріла, сказав, що зробив це просто "тому що він може". Я думаю, що дехто справді щиро кохав своїх дружин, і мене ніколи не викривали. Один чоловік запросив мене до театру, і ми займалися сексом у приватній ложі. Інший мав роман протягом 10 років до цього, і хоча він кохав свою колишню коханку, він ніколи не уявляв, що залишить свою дружину заради неї – він хотів мати свій пиріг і з'їсти його. Коли я зустріла нового коханця, я почувалася сильною і поступово зрозуміла, що насолоджуюся помстою, перевертаючи все з ніг на голову. Я не пишаюся цим", - заявила вона.

Хоча Елізабет не мала наміру розповідати про це Патріку, їхній шлюб постраждав. Вона вкладала свою енергію в дітей, роботу і коханців, саме в такому порядку. Для чоловіка мало що залишалося, і він став менш привабливим для неї, бути з ним стало буденним і нудним.

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"Він навіть не знав, що конкурує з азартом нових коханців, і це змушувало мене почуватися винною. Після двох років і п'яти коханців я розірвала наш шлюб, хоча ніколи не зізнавалася у справжній причині, на свій сором я сказала йому, що не можу пережити його зради. Хоча він поставив нас на шлях руйнування – я визнаю, що зробила набагато більший внесок. На перший погляд, я обираю таких чоловіків, бо йдеться про азарт і пристрасть, але в глибині душі це також форма самозахисту. Патрік зробив мені так боляче своєю зрадою, що я більше ніколи не хотіла почуватися такою вразливою. Тепер я не можу завдавати болю, бо не хочу, щоб ці чоловіки покидали своїх дружин", - продовжила британка.

Її перший коханець після розлучення нарешті дав Елізабет відповідь, чому Патрік пішов на зраду, але це її не втішило. Він сказав, що це природно – відчувати зв'язок з кимось, з ким тебе звели на роботі: "Раптом у вас з'являються однакові цілі і завдання, це легко може бути прийнято за щось більше. А потім, коли все закінчується, ти повертаєшся на землю і бачиш, що це не було "справжнім", що призводить до зізнання. Я ніколи не закохувалася в своїх одружених чоловіків – я знаю, що чоловіки рідко покидають своїх дружин. Я також не хочу домогосподарства, мені подобається жити на самоті, і я насолоджуюся власним простором, щоб відпочити після роботи або побайдикувати на вихідних. Я також не почуваюся самотньою, маю дуже активне соціальне життя і регулярно бачусь з дітьми та іншими членами сім'ї".

Вона зрозуміла, що одруженим чоловікам подобається її прагнення бути незалежною, і вони вдячні та уважні коханці, тому що цінують її. В середньому кожен з її романів триває шість місяців, хоча з одним Елізабет зустрічається вже п'ять років, але через відстань вони бачаться лише раз на декілька місяців.

"Ми ходимо на вечері, а потім займаємося коханням. Я виявила, що мені подобається авантюрний секс, експерименти в парках і дуже легкий БДСМ. Зараз це мій 20-й одружений чоловік, і мого теперішнього коханого звуть Кріс – він працює у фінансовій сфері і одружений вже 30 років. За чотири місяці, що ми зустрічаємося, він жодного разу не згадав про свою дружину – ще до нашої зустрічі він чітко дав зрозуміти, що це не та тема, яку він готовий обговорювати, і мене це влаштовує", - зізналася жінка.

Іноді вона відчуває провину перед дружинами, адже пам’ятає свій стан, коли Патрік зізнався у своїй інтрижці. Але, за її словами, чоловіки завжди знайдуть причину і спосіб зрадити, якщо вони до цього схильні.

"Якби не я, то це була би хтось інша, і на свій захист скажу, що я не зацікавлена в руйнуванні шлюбів", - завершила свою історію Елізабет.

Нагадаємо, чоловік зрадив дружину з її подружкою просто на весіллі. Коханців заскочили на гарячому гості свята.

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