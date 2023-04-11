Жінку через "огидну" причину не запросили на весілля двоюрідного брата: що сталося

Усі в Мережі були нажахані, дізнавшись про випробування, через яке пройшла жінка.

Жінка почувалася "скривдженою", коли дізналася, чому двоюрідний брат не запросив її на своє велике весілля. При цьому решта її сім’ї була присутня на святі.

Про це повідомляє Mirror.

Жінка, про яку йдеться, посварилася з нареченою свого двоюрідного брата. Під час словесної перепалки було згадано старий обліковий запис жінки на Only Fans, який вона відкрила, щоб накопичити депозит на будинок.

Також читайте Наречений зірвав власне весілля однією новиною: що він сказав своїй майбутній дружині

Жінка думала, що ніхто з її родини не здогадується про контент для дорослих, який вона публікувала в Інтернеті. Тож коли дізналася про протилежне, була пригнічена. Але це ще не все. З’ясувалося, що чоловік був підписаний на обліковий запис його ж двоюрідної сестри, де вона регулярно публікувала еротичні відео та оголені фото.

Оскільки про підписку чоловіка дізналася його наречена, тому його двоюрідну сестру і не було запрошено на весілля.

"Така коротка історія про весілля, на яке мене не запросили. Мій двоюрідний брат і його дівчина одружилися десь у лютому, і всі інші члени моєї родини були запрошені, крім мене, що, на мою думку, було дивним, але кожному своє. Ну, ми з дружиною мого двоюрідного брата посварилися, сказали кілька різких речей, і вона одного разу погрожувала викрити перед сім’єю, що я робила контент на OnlyFans. Текст, який вона надсилала мені з погрозами, був надзвичайно конкретним, і це змусило мене замислитися, чому вона знала про це", – розповіла не запрошена на весілля жінка.

Тоді вона вирішила глибоко зануритися у список своїх старих підписників і виявила, що один із нихбув її двоюрідним братом під фейковим акаунтом.

Жінка завершила допис у Facebook словами: "Отож, очевидно, мене не запросили на це весілля, тому що мій двоюрідний брат дивак, який дивиться порно своєї двоюрідної сестри".

Усі в Мережі були нажахані, дізнавшись про випробування жінки. Більшість співчували жінці, дивуючись, чому наречена зігнала на ній злість.

"Я досі почуваюся досить образливо через всю ситуацію. Через це я врешті-решт припинила роботу на OnlyFans", – додала згодом жінка.

Нагадаємо, Далай-лама звернувся зі вибаченнями після появи в Мережі відео, на якому він запитує хлопчика, чи хоче той облизати його язик.

Читайте також: