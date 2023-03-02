Жінку через зовнішність в перший день звільнили з роботи: "Побачили ваду і наказали забиратися геть"

У Бельгії 35-річну жінку в перший робочий день звільнили. Роботодавцям не сподобалось те, що у неї "вибиті зуби".

Про це пише express.co.uk.

35-річна бельгійка Жюстін страждає на спадкове захворювання, через яке її зуби схильні до викривлення. У серпні 2020 року, під час пандемії, вона почала працювати у страховій компанії. В перший же день колега запропонувала їй випити кави, після чого Жюстін наказали забиратися геть.

"Колега запропонувала мені чашку кави, і я погодилася. Я зняла маску, і вона побачила мої вибиті зуби. Я пояснила, що це результат спадкового захворювання і що запланована операція була відкладена. Вона нічого не сказала, але коли я повернулася після обідньої перерви, мене покликали вбік і сказали, що мені краще знайти іншу роботу. Мені довелося підписати документ про те, що я згодна на скорочення. Моя впевненість у собі сильно постраждала. Я хотіла забратися звідти якнайшвидше", - каже жінка.

Звільнена працівниця страхової компанії подала на свого роботодавця до суду після звільнення. Під час судового розгляду роботодавець стверджував, що Жюстін повинна була повідомити про свою стоматологічну хворобу до того, як погодитися на цю посаду. Адвокати, які представляють роботодавця, також стверджували, що Жюстін поводилася агресивно і була образливою.

Бельгійське законодавство передбачає, що роботодавці не можуть звільняти працівників на підставі їхнього зовнішнього вигляду або інвалідності.

Судді присудили Жюстін шестимісячну зарплату як компенсацію за матеріальну і моральну шкоду, заподіяну інцидентом. Суд постановив, що "аргумент про те, що працівниця провокує негативну реакцію з боку клієнтів або колег через свій зовнішній вигляд, не може розглядатися як законна причина, що виправдовує дискримінацію".

Нагадаємо, у місті Бредфорд, що у Великій Британії, вісім шкіл відмовились брати на навчання 12-річного хлопчика. В цьому його мати звинувачує місцевих посадовців.

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