Жінку два тижні шукала вся країна, а коли знайшли тіло - нічого не зрозуміли: загадкова історія смерті

Поліція і досі не може встановити обставин, за яких загинула Нікола.

У Великій Британії поліція, приватні детективи та місцеві два тижні шукали 45-річну Ніколу Буллі. Жінка загадково зникла 27 січня, її тіло знайшли в середині лютого, проте q досі залишається багато питань, що саме призвело до смерті жінки.

Про це пише ВВС.

Нікола Буллі, її партнер та двоє дітей мешкали в невеликому містечку Сент-Майклс-он-Вайр на північному заході Англії. Жінка була консультанткою з іпотечних кредитів.

27 січня вона відвезла своїх двох доньок до школи, а потім пішла гуляти з собакою вздовж річки Вайр. Жінка відправила з мобільного телефонв повідомлення своєму керівникові та під'єднала мобільний додаток для онлайн-наради з колегами.

Востаннє жінку бачили о 9:10, а вже о 9:30 її телефон знайшли на березі річки з увімкненим додатком для онлайн-наради, недалеко бігав собака. Жінки поруч не було.

Фото: The Daily Mirror

На місце події викликали поліцію, вони не знайшли ознак того, що жінка могла боротися. Тоді виникла версія, що потерпіла могла бути в річці. На місце навіть викликали детективів, які за допомогою спеціального обладнання перевіряли дно водойми. Інцидент став дуже резонансним у Британії, а тому до містечка Сент-Майклс почали їхати детективи-аматори та блогери, які проводили власні розслідування, що заважало поліції.

Правоохоронці через заяву про особисті проблеми зниклої теж втрапили у скандал. Поліція, щоб виправдатися, заявилаа, що Нікола була у стані "вразливості" через ранню менопаузу, через що у неї виникли проблеми з алкоголем і – як наслідок – з поведінкою. Це розлютило рідних жінки та громадськість, оскільки така інформація ніяк не допомогла слідству.

Фото: Daily Mirror

У Великій Британії поліція ж переглянула сотні годин відео з камер спостережень та допитала майже 700 водіїв автомобілів, які їхали біля річки 27 січня, проте це також не дало жодних результатів.

Вранці 19 лютого тіло Ніколи Буллі знайшла літня пара, яка вигулювала свого собаку. Труп лежав в очереті.

Проте й досі поліція не може встановити, а що ж сталося насправді. Справу про смерть Ніколи розслідують як "нез'ясовану". На тілі пмерлої не було ознак насильства. Щодо самогубства, то поліція і рідні також сумніваються, оскільки жінка не перебувала у стані депресії та не залишила передсмертної записки. Також поліція сумнівається, що це міг бути нещасний випадок, оскільки телефон потерпілої так і залишився на лавці, а собаку відпустили з повідка.

Нагадаємо, у Британії ув’язнили чоловіка, який заявив, що ідентифікує себе як жінку, намагаючись виправдати скоєне ним сексуальне насильство в туалеті на залізничній станції.

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