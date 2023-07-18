Жінку ледь не розчавив величезний морський лев, який втік із басейна – відео

У Мережі з'явилися кадри, де на дресирувальницю впав величезний морський лев.

Тварина стрибнула згори після втечі з басейна. Інцидент стався у Флориді.

Жахливий момент потрапив на відео 20-річного Міки Діаза. Сидячи на одній із лав для глядачів у перервах між шоу, хлопець підняв очі і зрозумів, що морський лев намагається вибратися з басейну.

Співробітниця підійшла, щоб спробувати зіштовхнути його назад у воду, але було надто пізно, оскільки морський лев уже перебрався через прозору скляну стіну, що оточує басейн. Перш ніж Міка встиг усвідомити, що сталося, морський лев усією своєю вагою гепнувся на працівницю.

"Потім морського лева забрали", - передає його слова Mirror. "Це трапляється нечасто. Здавалося, що морський лев трохи розхвилювався. Але, на щастя, з обидвома все гаразд".

Повністю шокувавши глядачів, які думали, що дресирувальниця загине, вона підвелася і погладила морського лева, показуючи, що вони обидва неушкоджені.

Оскільки багато хто в Інтернеті критикує ситуацію, Товариство захисту тварин опублікувало заяву, яка нагадує людям, що "Суспільство захисту тварин Сполучених Штатів вважає, що цих тварин найкраще спостерігати в їхньому природному прибережному та океанському середовищі, а не тримати в неволі просто для розваги людей".

Групи, подібні до цієї, стверджують, що морські істоти щодня пропливають десятки км і що акваріуми не підходять для утримання таких тварин, як морські леви, дельфіни та косатки, які схильні до розвитку депресії, а також до фізичних захворювань через невеликий простір, в якому вони мешкають.

Нагадаємо, у Південній Африці акула прокусила надувний човен під час хаотичного запливу. Мандрівники спостерігали за видовищним бігом сардин.

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