Жінку не беруть на роботу через тату на обличчі, які їй наніс бойфренд-аб'юзер: який вона має вигляд

Жінка не може знайти роботу через своє екстремальне татуювання на обличчі, зроблене "проти волі".

Про це пише New York Post.

37-річна Тейлор Вайт із Флориди, США, вже 16 років живе з травмою після того, як, за її словами, її "накачав наркотиками" колишній хлопець, який потім вигравіював "непристойності" на її обличчі.

У той час, коли Тейлор був лише 21 рік, вона не бачила іншого виходу, окрім як приховати набиті жорстокі слова, зафарбувавши більшу частину свого обличчя чорною фарбою.

Тейлор до татуювання / Фото: nypost.com

Попри те, що відтоді вона працювала в індустрії модифікації тіла, Тейлор, яка страждає на біполярні розлади, після отримання ступеня бакалавра хоче змінити кар'єру на психіатричну службу і збирається отримати докторський ступінь з психології. Проте вона виявила, що від моменту подавання заяви про приймання на роботу вона не отримувала нічого, окрім відмови.

"Я розумію, що моя зовнішність зовсім інша і, можливо, може дратувати когось", - поділилася вона.

Тейлор Вайт / Фото: nypost.com

Ще 2008 року, коли вона отямилася після нападу, Тейлор подивилася в дзеркало і побачила на її обличчі "справді жахливі речі". Відпочивши від фізичного болю і дозволивши татуювання зажити протягом декількох тижнів, вона повернулася до роботи в тату-салоні, в якому вона тоді працювала, - і шокувала свого боса.

Її менеджер запропонував "затемнити це" після того, як побачив неприємні слова, що проглядають крізь її консилер, щоб Тейлор "жила нормальним життям". Відтоді її життя перетворилося на боротьбу.

Тейлор Вайт / Фото: nypost.com

Але так було доти, поки Тейлор не почала публікувати в TikTok відео про свою травму та випробування з татуюваннями. Крім залучення 22 000 підписників, на неї звернув увагу автор контенту TheDadBot. Карріді Аскенасі натрапив на TikTok Тейлор і захотів допомогти їй після того, як почув її історію.

Тейлор Вайт і Карріді Аскенасі / Фото: nypost.com

Він запропонував Тейлор розщедритися на лазерне видалення татуювань і навіть шукав відповідну клініку, в якій можна було б зняти чорнило.

Карріді, який має понад 138 000 фоловерів, не знав, чи зможе він дозволити собі лікування в повному обсязі або знайти, хто готовий це зробити.

"Проблема, з якою вона зіткнулася, очевидно, мала на неї особистий вплив", - сказав він.

На щастя, бренд із видалення татуювань також вирішив зробити добру справу і не взяв з неї жодної копійки.

Фахівці сказали, що для того, щоб татуювання зникло, може знадобитися більше двох років.

Тейлор Вайт / Фото: nypost.com

Зараз вона у шлюбі з ветераном з інвалідністю, якого доглядає. Попри те, що Тейлор перебуває на ранніх стадіях тривалого лазерного процесу, вона сподівається, що результат змінить життя.

Нагадаємо, жінка припинила голити бороду та похизувалася, який має вигляд. Вона прийняла свою зовнішність.

Читайте також: