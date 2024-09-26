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Жінку через зовнішність не впустили до літака: який вигляд вона має (фото)

Жінку через зовнішність не впустили до літака: який вигляд вона має (фото)

Модель заявила, що її не впустили до літака через зовнішність / Фото: pixabay.com

Модель стверджує, що її груди важать 10 кг.

Модель, яка називає себе Марією Магдалиною, стверджує, що її не впустили до літака через зовнішність. Дівчина обурена інцидентом. 

Про це пише mirror.co.uk. 

Мері Магдалина сідала на рейс з Торонто до Далласа, але після того, як вона пройшла контроль безпеки, її вигнали з літака. Вона вважає, що це сталося через її зовнішній вигляд — і відчула себе вкрай збентеженою.

Пишнотіла модель каже, що її груди важать 10 кг. Вона стверджує, що екіпаж висадив її з літака через "занадто відвертий вигляд", оскільки вона вдягла спортивний бюстгальтер і легінси, які демонстрували її великі груди.

Канадська модель Марія Магдалина / © mirror.co.uk
Канадська модель Марія Магдалина / Фото: mirror.co.uk

"Мене вигнали з рейсу за те, який я маю вигляд. Будь ласка, припиніть дискримінацію, будь ласка, це огидно. Я відчуваю себе зараз такою збентеженою і приниженою, ви навіть не уявляєте. Очевидно, що вона вигнала мене через мій одяг, тому що я маю занадто відвертий вигляд. Але це незаконно, тому їй довелося сказати, що це тому, що я спала і не чула її", — сказала вона. 

Як відомо, канадська модель витратила понад 150 000 доларів на процедури косметичної хірургії, зокрема на збільшення грудей і бразильську підтяжку сідниць.

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