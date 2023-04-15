Жінку образила вимога сусіда, який підвозив її з чоловіком п'ять хвилин: що він попросив

Жінку образило прохання сусіда, який підвозив її з чоловіком до їхнього нового будинку п'ять хвилин вниз по дорозі.

Сусід, якого пара вважала хорошим другом, вимагав за цю невеличку послугу 10 фунтів стерлінгів (майже 460 гривень – ред.). Він сказав жінці, що це "врятувало її від поїздки на таксі".

Жінка була приголомшена та ображена.

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Прикрий випадок стався у Великій Британії.

Про це пише Mirror.

Жінка зазначила, що завжди думала, що у них такі стосунки, коли один сусід допомагає іншому, коли це потрібно. Тому була приголомшена таким проханням.

Британка пояснила, що вони були знайомі шість років і стали друзями. Сусід часто приходив потеревенити, а її чоловік давав йому сигарети, коли той просив.

Жінка пояснила: "Ми переїжджаємо і наразі не можемо користуватися нашою машиною, оскільки вона у гаражі. Нам потрібно було взяти пару маленьких коробок до нового будинку за п’ять хвилин їзди вниз по дорозі. Мій чоловік запитав сусіда, чи той не проти підвезти нас туди. Щось піднімати ми не просили. Речей було небагато, але нести їх у руках було б важкувато".

Сусід погодився їх підвезти, але коли її чоловік поклав коробки у багажник, сусід попросив у жінки 10 фунтів стерлінгів на бензин та радісно додав, що тепер не треба платити за таксі.

Вона відповіла: "Таксі було б дешевше, і вони за такі гроші могли б проїхати 80 з гаком кілометрів".

Жінка гроші віддала, але цей випадок залишив неприємний присмак.

Після того, як її почуття заспокоїлися, жінка підсумувала: "Я не хочу драматизувати, але це трохи зачепило мої почуття. Це означає, що він не вважав нас друзями, що сумно. Бо я думала, що ми підтримуватимемо зв’язок після переїзду. Тепер розумію, що спілкуватися надалі не будемо", - розповіла жінка після того, як її почуття заспокоїлися.

Британка додала, що "сьогодні, коли сусід постукав, ми навіть не стали відчиняти двері".

Нагадаємо, раніше у Дніпрі 20-річний хлопець поскаржився до поліції, що в нього вкрали коробку з наркотиками.

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