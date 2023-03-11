Жінку паралізувало після візиту до мануального терапевта: що той накоїв (фото)

У США 29-річну жінку паралізувало після візиту до мануального терапевта і вона вісім місяців проходила лікування.

Про це повідомляє Lad Bible.

Минуло вісім місяців відтоді, як випускниця Південного університету Джорджії Кейтлін Дженсен вперше почала лікувати свій параліч і чотири перерізані артерії. Медики були вражені прогресом в одужанні жінки, яка нещодавно відновила рухи руками, ногами та головою.

Кейтлін записалася на прийом до мануального терапевта для незначного коригування. Адже після багатогодинного навчання в неї виникли проблеми з шиєю та спиною. Однак процедура пішла не так, що призвело до розриву чотирьох артерій на шиї Кейтлін. Внаслідок цього в жінки зупинилось серце і стався інсульт.

Мама постраждалої Дарлін розповіла – лікарі вважають, що травма була "прямим результатом маніпуляцій на шиї".

Певний час Кейтлін перебувала у критичному стані з черепно-мозковою травмою, але з плином місяців вона досягла неймовірних успіхів. Це було зроблено за допомогою створеного мамою фонду GoFundMe, який зібрав понад 167 тис. дол.

Фото: GoFundMe

Зараз Кейтлін вийшла з лікарні та перебуває вдома, але це не той будинок, з якого вона пішла вісім місяців тому.

Через параліч жінки родина знала, що доведеться зробити багато змін, аби адаптувати її повсякденне життя. Серед щедрих людей, які зробили внесок, була жінка на ім’я Емі Хаппер Бартон, яка, за словами Дарлін, допомогла їй знайти новий будинок.

Поки Дарлін і Кейтлін були в лікарні, Бартон взялася за роботу і ремонтувала дім. Вона встановила там пандуси, поручні та крісла для душу.

"Тепер у Кейтлін є доступний для неї простір, у якому також приємно перебувати. Це дім зцілення, де є простір для розміщення її обладнання, а також простір, який буде рости й розвиватися відповідно до її потреб, що змінюються. Це також зручне функціональне та практичне місце з погляду опікуна, водночас красиве", – розповіла мама жінки.

Фото: GoFundMe

Дарлін продовжила, що хоча життя її сім’ї ніколи не буде таким, як раніше, відбулися деякі "прекрасні зміни".

"Я мрію про те, що цей будинок може зробити для інших. Можливо, інші люди, які мають проблеми з обмеженими можливостями, захочуть прийти та садити на красивих грядках разом із Кейтлін, або зібратися за доступним столом, який будується для неї, і робити мистецькі проєкти. Можливо, її друзі захочуть прийти і влаштувати з нею маленьку вечірку. Тут є місце для цих речей", – розповіла Дарлін.

Нагадаємо, жителька Британії хотіла схуднути без дієт та зробила дешеву операцію зі зменшення шлунка у клініці в Стамбулі. Згодом у жінки діагностували складну інфекцію, яка перетворила її внутрішні органи на "бетон".

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