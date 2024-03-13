Жінку шокував шум зі щойно замурованої стіни: кого там залишили будівельники (відео)

Вона почула слабкі звуки, що долинали з іншого боку.

Жінка розлютилася, коли почула дивні звуки, що долинали з іншого боку щойно замурованої стіни.

Користувачка TikTok Джей поділилася відео, на якому видно, як вона вибиває стіну ногами.

Здавалося б, безтурботні робітники робили ремонт у її квартирі в Пенсильванії і не помітили, що випадково замурували в стіну її улюбленого кота.

На відео, яке переглянули понад 2,8 мільйона разів, видно, як Джей відчайдушно б'є ножем гіпсокартон, поки телефонує до поліції. Тим часом, бідолашний кіт зазирає до отвора, який недостатньо великий, щоб пролізти крізь нього.

Тривога Джей задокументована на початку кліпу, коли вона заходить до своєї вітальні, щоб оглянути роботу, виконану на стіні, і виявляє, що її кіт зник, за винятком "нявкання", що доноситься зсередини штукатурки.

Полісмени порадили їй "пробити дірку в стіні", що Джей і зробила. Врешті-решт, після декількох хвилин кіт був звільнений і возз'єднався зі своєю господаркою.

Користувачі соціальних мереж відреагували на інцидент у коментарях:

Це насправді змусило мене почати плакати, мені так шкода

Вони точно знали. Люди так погано ставляться до котів, і це розбиває мені серце

Ви знали, що вони прийдуть, то хіба ви не повинні забирати домашніх тварин, коли приїжджають ремонтники? Очевидно, що вони не повинні були його заштукатурити, але…

Нагадаємо, жінка викрила зраду чоловіка завдяки татуюванню. Чоловік вирішив зробити перше в житті тату після 19 років шлюбу, що спричинило підозри у дружини.

Читайте також: