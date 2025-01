Жінку спіймали з повною сумкою наркотиків із написом "Точно не сумка з наркотиками" – фото

Жінка потрапила до в'язниці після того, як її затримали з повною сумкою наркотиків, на якій був напис "Точно не сумка з наркотиками" (Definitely not a bag full of drugs).

Про це пише Daily Star.

Терин Акрі з Флориди, США, була звинувачена в зберіганні наркотиків після того, як у неї знайшли метамфетамін і різноманітні наркотичні речовини у вищезгаданій сумці, згідно з повідомленням поліції.

31-річна жінка опинилася в наручниках після зупинки на дорозі в окрузі Бревард. Поліцейські обшукали автомобіль, в якому їхала Акрі, і виявили серед її речей метамфетамін, голки, цифрові ваги та інші наркотичні речовини.

Терин Акрі / Фото: Brevard County

Їй було висунуто звинувачення у зберіганні метамфетаміну з метою продажу або досталення, що є тяжким злочином, а також у зберіганні наркотичних засобів, що є дрібним правопорушенням.

Сумка Терин / Фото: Brevard County

Наразі Акрі перебуває під вартою в окружній в'язниці без права на заставу, і на 13 лютого заплановано висунення їй обвинувачення.

Нагадаємо, щури-наркомани знищили докази в поліції, де зберігається 180 тисяч кг марихуани. Істоти "підсіли" на заборонені наркотики.

