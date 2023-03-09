Жінку укусив скорпіон, який сховався серед бананів у супермаркеті

Більше тижня скорпіон з отруйними залозами бродив по будинку і вжалив жінку, коли вона лежала в ліжку.

У румунському місті Ясси 64-річна жінка звернулася за допомогою до лікарів після того, як її укусив скорпіон, якого вона принесла разом із фруктами із супермаркету.

Про це повідомляє видання Stirile Pro-tv.

За її словами, вона придбала банани у супермаркеті ще на початку березня. Більше тижня скорпіон з отруйними залозами нібито бродив по будинку і вжалив її, коли вона лежала в ліжку.

Скорпіон, пізніше ідентифікований як еквадорський, був спійманий склянкою родичем жінки.

Лікарі оглянули рану та надали необхідну допомогу, стверджуючи, що здоров’ю потерпілої нічого не загрожує.

“Симптомів серйозного укусу не було. Пацієнтка отримала консультацію спеціаліста та відповідне профілактичне лікування”, - повідомив керівник інфекційної лікарні в Яссах Флорін Росу.

Про цей випадок повідомили в Управління ветеринарної санітарії та Управління охорони здоров'я. У магазині, звідки потерпіла принесла додому скорпіона, мають провести перевірку. Керівництво магазину поки не висловилося з приводу інциденту.

Видання зазначає, що такі випадки, коли скорпіон опиняється в упакуванні бананів не рідкісний. Раніше таке ж траплялося з працівницею крамниці на півночі Бухареста та в супермаркеті в Констанці. І обох випадках постраждалі потрапили до лікарні.

Більшість укусів скорпіонів потребують лікування протягом 48 годин, щоб зменшити запалення. Протиотруту дають лише у важких випадках.

Скорпіони - павукоподібні, які витримують низькі температури і можуть прожити кілька днів без їжі. Це пояснює, чому вони потрапляють до Румунії серед фруктів, навіть якщо їх транспортують за особливих умов.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті двоє людей померли внаслідок алергічної реакції на укус комахи.

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