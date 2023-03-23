Жінку в ліжку вкусив павук: частина її тіла "омертвіла" (фото)

У Великій Британії жінку під час сну вкусив павук, якого називають False Widows (несправжня чорна вдова), через це частина її тіла почорніла та "омертвіла".

Про це пише mirror.co.uk.

Трейсі Карс зі Стокпорта, Великий Манчестер, розповіла, що одного ранку вона прокинулась від того, що помітила на своїй нозі укус. Рана її боліла і вона одразу запідозрила, що під час сну її вкусив павук False Widows.

Жінка звернулась за допомогою до медиків. Після того, як її відправили додому, виписавши курс антибіотиків, жінка жахнулася: через тиждень місце укусу почорніло і омертвіло. На місці укусу була ділянка почорнілої мертвої плоті.

Фото: mirror.co.uk

Фото: mirror.co.uk

Жінка каже, що їй кілька місяців робили перев'язки та навіть пропонували операцію. Проте через 4 місяці рана почала гоїтися і тепер залишився тільки великий шрам. Трейсі Карс закликає людей обережніше ставитись до павуків у своїх помешканнях.

Нагадаємо, покупець одного із супермаркетів в Істборні, Східний Сассекс стверджує, що знайшов у бананах найотруйнішого павука у світі.

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