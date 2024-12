Жінку вдарив в обличчя безпілотник, що летів із великою швидкістю: фото наслідків

Жінку вдарив в обличчя безпілотник, що мчав із великою швидкістю, в одному з туристичних місць Китаю.

Про це повідомляє Need To Know.

Постраждала на ім'я Юань була зі своїм хлопцем, коли на неї вилетів дрон. Коханий допомагав їй знімати відео під час візиту до приголомшливої префектури Хайсі в Цінхі, коли сталася аварія.

На кадрах, які з'явилися в Мережі, видно момент, коли вона отримала удар просто в обличчя. У постраждалої залишився червоний слід на обличчі, а також поріз на ключиці.

У туристку врізався дрон / Фото: скриншот з відео

Юань каже, що їй пощастило, що в той момент вона була в капелюсі і сонцезахисних окулярах, тому її рани виявилися несерйозними.

Після інциденту Юань змогла знайти людину, яка керувала дроном. Вона нагадала власнику про необхідність безпечного використання дрона, а також закликала інших вживати заходів обережності.

Жінка зізналася, що досі боїться дзижчання, яке видають безпілотники. Вона сподівається, що її історія допоможе забезпечити безпечне використання дронів іншими людьми.

