Жінку виростили мавпи в джунглях: вона копіювала їхні звички харчування та крики (фото)

Жінка, чию маму викрали і кинули у тропічному лісі та виростили мавпи, проміняла своє звичайне життя у Великій Британії на кшталт того, що пережила її рідна людина.

Про це пише Mirror.

Мама Ванесси Фореро, Марина Чепмен, яка народилася в Колумбії, у віці чотирьох років була викрадена бандами торговців людьми і кинута в тропічному лісі, де, за її словами, її виростили білолиці мавпи-капуцини.

У 10 років її знайшли мисливці та продали до борделя, а потім викинули за те, що вона була надто дикою. Через роки, під час поїздки до Великої Британії, Марина закохалася у чоловіка, якого зустріла у церкві. Вони одружилися, і в них народилися дві дочки Ванесса, якій зараз 40 років, та Джоанна, якій зараз 43 роки.

Марина Чепмен / Фото: Blink Films/Toby Trackman

Після розірвання 15-річного шлюбу Ванесса залишила Велику Британію та оселилася в тих же колумбійських джунглях, де, як стверджувала Марина, вона жила.

Виступаючи зі свого віддаленого будиночка у Сьєрра-Невада-де-Санта-Марта у Колумбії, Ванесса розповіла виданню, що нарешті відчуває, що вона там, де їй місце. Вона каже: "Я завжди прикрашала свою кімнату вдома зображеннями природи та гір. Моя двоюрідна сестра сміялася з мене і казала, що я хочу втекти в джунглі. А тепер вона така: "Боже мій, ти справді це зробила". "Мамі не подобається, що я тут – і так далеко від неї. Але водночас вона розуміє, чому я тут. І мавпи справді приходять. Вони сильно виють на деревах. Вони дуже гучні. Ще в мене десь є великий кіт".

Ванесса Фореро і Марина Чепмен / Фото: mirror.co.uk

Марина, якій зараз 73 роки, розповіла свою власну історію у книзі "Дівчина без імені" 2013 року. Вона стверджує, що її викрали 1954 року, коли банди, які займалися торгівлею дітьми, були звичайним явищем у Колумбії.

"Я побачила руку, що закриває мій рот - чорну руку в білій хустці", - сказала раніше Марина. "Тоді я зрозуміла, що мене забрали дві людини". З незрозумілих причин пізніше її кинули у тропічному лісі.

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Приблизно через два дні, за її словами, вона побачила зграю капуцинів і почала копіювати їх, щоби вижити. Вона спостерігала, які горіхи і ягоди вони їли, ловила банани, що падали, і пила з водопоїв.

Зрештою, коли вона почала ходити навкарачки і припинила говорити, мавпи почали її приймати.

Марина Чепмен / Фото: Blink Films/Toby Trackman

Вона поділилася: "Одного разу молодший приземлився мені на плече, і, якщо тебе ніколи не обіймали, а ця тварина кладе руки тобі на обличчя, я кажу тобі, що це найприємніший дотик".

Вона була там близько п'яти років, поки її не знайшли мисливці.

Нагадаємо, близнюки, розлучені після народження, вели ідентичний спосіб життя. Їх всиновили різні сім'ї.

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