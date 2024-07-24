Жінку, яка отримувала виплати за важку інвалідність, ув'язнили через "компромат усіх часів" – фото

Мешканка Великої Британії нещодавно зізналася, що перебільшувала свої заяви про фізичну інвалідність, щоб отримати грошову допомогу, і водночас брала участь у понад 70 бігових змаганнях.

Про це пише Oddity Central.

2005 року Сарі Морріс діагностували розсіяний склероз, але чотири роки тому вона подала заяву на виплату особистої незалежності (PIP), перебільшивши ступінь своїх симптомів, щоб отримати 20 000 фунтів стерлінгів ($25 800), на які вона не мала права.

Згідно із доказами, представленими в суді, 49-річна жінка зі Сток-он-Трента стверджувала, що їй було важко самостійно вийти з ванни, вона не могла тримати рівновагу і не мала сили стояти перед газовою плитою. Морріс також розповіла, що вона відчувала таку тривогу, коли виходила з дому, що навіть короткий похід до аптеки змушував її хвилюватися. Таким чином, вона змогла отримувати 2 292,63 фунтів стерлінгів на місяць. Водночас вона брала участь у десятках змагань з бігу на 5 і 10 кілометрів.

"Підсудна повідомила, що отримує допомогу майже в усіх аспектах свого життя, — заявили прокурори в суді. — Вона стверджувала, що відчуває труднощі з рівновагою, додаючи, що їй важко стояти, і що їй потрібен нагляд з боку сім'ї. Вона сказала, що їй потрібні поручні у ванній кімнаті та допомога з одяганням. У деякі дні її стрес і тривога призводили до того, що вона не виходила з дому. Вона додала, що використовувала палицю, коли відчувала втому і нестійкість. Відповідачка перебільшувала свої проблеми протягом усього процесу розгляду позову".

Сара Морріс / Фото: Instagram

Сара Морріс чомусь не вважала за потрібне приховувати свою пристрасть до бігу в соціальних мережах попри те, що знала, що збрехала про свій фізичний стан Департаменту праці та пенсійного забезпечення (DWP). Лише за два дні до того, як подати заяву на отримання підвищеної допомоги PIP 2020 року, мама трьох дітей опублікувала фотографії з бігових змагань, в яких вона брала участь, а потім додала багато інших фотографій, на яких вона брала участь у бігових заходах. Вона також була зареєстрованою учасницею марафону Stone Master Marathoners.

"DWP отримала фотографії обвинуваченої та деякі дописи у Facebook, зроблені самою Морріс. Вона брала участь у марафонах, забігах та спортивному орієнтуванні, — заявили прокурори. — 5 лютого 2023 року вона брала участь у забігу на вісім км і бігла без сторонньої допомоги, не виявляючи жодних ознак проблем з рівновагою. 11 лютого вона бігла з марафонцями Stone Master Marathoners і не виявляла жодних ознак дискомфорту".

Розслідування показало, що Сара Морріс брала участь як мінімум у 73 перегонах у період від травня 2019 року до грудня 2022-го. Однак 11 травня 2023 року вона заявила, що її розсіяний склероз загострився і вона страждає на втому.

Сара Морріс / Фото: Instagram

Вона визнала себе винною в тому, що дала неправдиві свідчення з метою отримання фінансової вигоди, але додала, що біг був одним із способів, якими вона намагалася впоратися зі своїм розсіяним склерозом. Однак суддя не повірив у це пояснення.

"Ви брехали про серйозність вашого стану, — сказав Морріс реєстратор Роберт Сміт. — Вам присудили ставку для людини, яка не може пройти жодного метра. Її вручають людям, прикутим до колісного крісла або які взагалі не мають ніг. Ви регулярно бігали та брали участь в організованих бігових змаганнях. Це було сплановане, професійне та навмисне шахрайство. Ви брехали крізь зуби і перебільшували свої умови для отримання виплати".

Сару посадили до в'язниці на вісім місяців, а слухання у справі про доходи від злочинів відбудеться 25 листопада.

Нагадаємо, жінка, що народилася без кінцівок, встановила епічний рекорд. Вона займається спортом, акторською майстерністю та моделінгом.

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