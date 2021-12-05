Жінку, яку заманили на побачення через Tinder, розчленували на 14 шматків: вбивцям дали суворе покарання

Подружня пара познайомилася у Tinder з 24-річною дівчиною для групового сексу і жорстоко вбила її.

В американському штаті Небраска жінку, яку звинуватили у вбивстві та розчленуванні 24-річної Сідні Луф, засудили до довічного ув’язнення, а її спільника — до смертної кари.

Про це інформує Mirror.

Жахливий інцидент трапився у 2017 році. Сідні Луф розповіла своїм друзям, що познайомилася у Tinder із жінкою на ім'я Одрі. Вона навіть показала фотографію Одрі, зроблене на першому побаченні.

Після другого побачення Луф зникла. Наступного ранку вона не з’явився на роботу. Жінка не відповідала на повідомлення від батьків, тому вони сіли в свою машину і поїхали до її квартири. Там батьки побачили кота дочки голодним і покинутим, тому впевнилися, що трапилося щось погане, адже Сідні ніколи б не знехтувала своїм улюбленцем. Її мобільний був вимкнений. Батьки подали заяву про зникнення в поліцію.

Копи виявили, що "Одрі" була жінкою на ім’я Бейлі Босвелл, їй тоді було 23 роки. Вона жила зі своїм хлопцем, 51-річним Обрі Трейлом.

mirror.co.uk

Згодом правоохоронці знайшли тіло дівчини за 60 миль від міста. Її розчленовані останки були запхані в мішки для сміття і лежали у канаві. Тіло Сідні було розрізано на 14 частин — деякі її органи та частини тіла так і не знайшли.

Слідчі були впевнені, що Босвелл і Трейл були причетні до злочину. Пара насолоджувалася груповим сексом з іншими жінками, з якими вони знайомилися через Tinder. Прокуратура заявила, що зловмисники вже планували когось убити, перш ніж знайшли Сідні на Tinder. Подружжя захоплювалося окультизмом. Трейл вважав, що вбивство надасть йому додаткової містичної сили.

Босвелл зв'язалася з жінкою після того, як вони з Трейлом разом вибрали її для вбивства, переглянувши соціальні мережі. Оскільки жінка жила за 150 миль від своєї родини, вбивці сподівалися, що її зникнення деякий час не помітять.

Босвелл загрожувала смертна кара, проте її замінили на довічне ув’язнення. Обрі Трейл був засуджений до смертної кари і очікує вирок у камері смертників.

Нагадаємо, що у Британії вбивцю 86-річної жінки вдалося знайти через 20 років після злочину завдяки аналізу ДНК.

Читайте також: