Жінку з найбільшими губами у світі не взяли на шоу "Холостяк": що сказав головний герой (фото)

Жінка з найбільшими у світі губами, Андреа Іванова, яка досі полює за своїм коханням, пожалілася, що її не взяли на шоу "Холостяк".

Про це пише Mirror.

25-річна мешканка Софії, Болгарія, вирішила записатися на участь у популярному телешоу знайомств, але отримала відмову.

"Новий холостяк сказав, що йому не подобаються дівчата з безліччю естетичних втручань", - розповіла вона.

Андреа Іванова без макіяжу / Фото: instagram.com/andrea88476

Болгарська блогерка також розповіла у соціальних мережах, що декілька косметичних салонів відмовилися вколювати їй філери, оскільки це може бути "фатальним", але вона не планує зупинятися найближчим часом, хоча це впливає на її особисте життя.

"Мені дуже хотілося взяти участь у шоу, тому що я могла б здобути велику популярність і, можливо, зустріти кохання. Я також велика шанувальниця, оскільки його завжди знімають у дуже гарних та розкішних місцях у всьому світі – але я залишилася дуже розчарована. Я хотіла перевірити свою витривалість характеру і те, чи буду я конфліктувати з іншими дівчатами. Але цей сезон був дуже шокувальним, оскільки новий холостяк сказав, що йому не подобаються дівчата з великою кількістю естетичних втручань", - додала Іванова.

Андреа Іванова / Фото: instagram.com/andrea88476

Андреа вважає, що її не обрали через її "спірний" зовнішній вигляд, і пояснила: "Якщо я маю стосунки з кимось, і він каже мені, що йому некомфортно йти зі мною вулицею чи в громадських місцях, то ми розлучаємося. Мені буде погано чи прикро, і тоді доведеться шукати нового партнера, якому не заважатиме мій зовнішній вигляд".

Андреа прагне закохатися - але лише в того, хто прийме її і не перешкоджатиме її зовнішності. Вона пояснила: "Я хотіла б шалено і по-справжньому закохатися і зустріти відповідного для мене партнера, тому що кохання – найпрекрасніша річ у цьому світі".

Андреа Іванова / Фото: mirror.co.uk

Попри негативну реакцію, яку вона отримує в Інтернеті через свою зовнішність, зірка соціальних мереж каже, що вона продовжить робити більше процедур, доки не досягне своєї кінцевої мети – найбільших вилиць у світі.

Вона додала: "Мій лікар попередив мене, що небезпечно вводити більше ін'єкцій у губи, тому що він стурбований тим, що деякі кровоносні судини будуть заблоковані. Він радить мені завжди постійно зволожувати губи, але, попри його побоювання, я не хвилююсь. Я хочу через деякий час мати найбільші вилиці у світі, і я набуду вигляду своєї мрії".

Нагадаємо, близнючки шокували невпізнанним виглядом через різний спосіб життя. Стало відомо, що вони робили.

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