Жінку знайшли через 52 роки: що відомо про одну з найтриваліших справ про зникнення (фото)

Одна з найтриваліших справ про зникнення людей у Великій Британії розкрита після того, як жінку знайшли через 52 роки.

Про це повідомляє Metro.

Шейла Фокс із Ковентрі зникла з центру міста 1972 року, коли їй було 16. На момент зникнення вона жила з батьками, і поліція припускає, що вона могла мати стосунки зі старшим чоловіком.

Минулого тижня поліція знову звернулася з проханням розшукати її, заявивши, що не виключає, що вона просто переїхала з цього району, нікого не попередивши.

Попри те, що протягом п'яти десятиліть не було жодних слідів, детективи виявили, що Шейла, якій зараз 68 років, живе в іншій частині країни, в безпеці і в доброму здоров'ї.

Представник поліції заявив: "Ми раді повідомити про завершення одного з найтриваліших розслідувань зникнення людей, яке проводила поліція Західного Мідленду. Нещодавно ми знову звернулися з проханням допомогти знайти Шейлу Фокс, яка зникла в Ковентрі 1972-го. Єдине фото Шейли, зроблене приблизно в той час, коли вона зникла, було знайдене офіцерами, які ведуть розслідування, і опубліковане на нашому сайті та в соціальних мережах. Через декілька годин після заклику представники громадськості надали інформацію, яка привела команду до неї. Було підтверджено, що Шейла жива та здорова і мешкає в іншій частині країни, що нарешті дозволило розкрити одну з найтриваліших справ про зникнення людей, які ми розслідували".

Шейла Фокс / Фото: West Midlands Police

Сержантка Дженна Шоу з відділу розслідування нерозкритих справ сказала: "Ми абсолютно щасливі, що знайшли Шейлу через п'ять з гаком десятиліть. Ми переглянули всі докази, які змогли знайти, і змогли знайти фотографію Шейли. Ми – невелика команда офіцерів, і я хотіла би відзначити роботу констебля Шона Ріва, якому вдалося розкрити цю справу за допомогою громадськості. У кожної зниклої людини є своя історія, і їхні сім'ї та друзі заслуговують на те, щоб дізнатися, що з ними сталося, і, сподіваємося, возз'єднатися з ними".

Нагадаємо, мила історія про те, як сестра через 25 років знайшла зниклого брата, набула "огидного" повороту. З'ясувалося, що він був засуджений за сексуальні злочини.

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