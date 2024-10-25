Жінку звільнили з роботи через жарт у робочому чаті: що вона написала

Жінка зробила суворе попередження всім, хто подумує поскаржитися на свого керівника в робочому чаті, зізнавшись, що її листування закінчилося звільненням всієї її команди.

Про це пише Mirror.

Користувачка TikTok Наталі під нікнеймом @natnooner, поділилася, що це було "найпринизливіше, що вона коли-небудь пережила". Розповідаючи передісторію, Наталі пояснила, що на той час її команда була дуже недоукомплектована, нею керували на мікрорівні, а моральний дух у всіх був дуже низьким. Вона продовжила: "Ми завжди спілкувалися одне з одним за допомогою Skype для бізнесу і просто говорили про те, як погано минув день, і якщо ми коли-небудь говорили про менеджерів, то використовували їхні перші ініціали. Вони все одно знають, про кого ви говорите".

Наталі розповіла, що одного тижня хтось із команди створив груповий чат, оскільки один із колег звільнявся, і вони обговорювали, де зустрітися, щоб випити на прощання. Визнавши, що це був важкий тиждень, щоб підняти настрій, хтось почав розмову на тему "що б ви обрали". Наталі пожартувала: "Що б ви обрали: поставити кактус у свою квітку і поїхати на велосипеді чи працювати там, де працюємо ми". Звісно, ви можете здогадатися, що більшість людей обирали".

Нічого не думаючи про свій груповий чат, Наталі розповіла, що вона та ще один хлопець з її команди були здивовані, коли їх викликали на нараду, щоб обговорити, як багато вони користуються Skype, і що їхній менеджер хотів переглянути їхні повідомлення.

Після того, як вони усвідомили весь жах ситуації, Наталі сказала, що вони занервували і були в підвішеному стані протягом декількох місяців без жодної згадки про це. Аж поки її колегу не викликали на нараду і не звільнили.

Вона продовжила: "Ми злякалися, а потім мене викликають, і на столі лежить цілий стос паперів з роздрукованою розмовою, яку ми вели протягом тижня. Мій керівник зачитує мені всю розмову повністю і просить мене прокоментувати все".

Наталі розповіла, що її та колег врешті-решт відсторонили від роботи з повним збереженням заробітної плати, а потім усі отримали електронною поштою повідомлення про звільнення з роботи за грубе порушення дисципліни. Вона закінчила: "Мораль цієї історії полягає в тому, щоб не писати нічого на робочому ноутбуці, телефонах, повідомленнях, чого б ви не хотіли, щоб побачив ваш менеджер".

Нагадаємо, мама втратила роботу після того, як повернулася з декретної відпустки і повідомила, що чекає на ще одну дитину. Начальник не надто цьому зрадів.

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