Жінку звинуватили в розлученні через припинення занять сексом із чоловіком: вона виграла апеляцію

Жінка пояснила, що не займалася сексом з обранцем протягом останніх 10 років їхнього шлюбу.

Суд із прав людини став на бік француженки, яка оскаржила підстави свого розлучення після того, як було вирішено, що її рішення припинити займатися сексом із чоловіком стало причиною розриву стосунків.

Про це пише Unilad.

69-річна жінка оскаржила це рішення в Європейському суді з прав людини, заявивши, що суди не повинні розглядати відмову від сексу як підставу для розлучення.

Суд одноголосно став на бік жінки, оскільки встановив, що первинне рішення французьких судів порушило європейське законодавство з прав людини – право на повагу до приватного і сімейного життя.

Це рішення поклало край майже десятирічній суперечці, і жінка назвала його кроком у правильному напрямку до припинення "культури зґвалтувань" і сприяння злагоді між подружніми парами.

У своїй оцінці ЄСПЛ написав: "Суд не може погодитися, як пропонує Уряд, що згода на шлюб означає згоду на майбутні сексуальні стосунки. Таке обґрунтування могло б позбавити зґвалтування у шлюбі його гідного осуду характеру. Суд вже давно вважає, що ідея про те, що чоловік не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за зґвалтування своєї дружини, є неприйнятною і суперечить не лише цивілізованому розумінню шлюбу, але й, перш за все, основоположним цілям Конвенції, сама суть яких полягає в повазі до людської гідності та свободи. На думку Суду, згода повинна відображати вільне волевиявлення на конкретні сексуальні стосунки в момент їхнього виникнення і з урахуванням обставин, що склалися".

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Жінка, яка народилася 1955 року і живе в Ле-Шесне, комуні, розташованій на околиці Парижа, має чотирьох дітей від свого колишнього чоловіка.

Пара одружилася 1984 року, але після 28 років спільного життя вона подала на розлучення 2012-го.

Їхні подружні проблеми почалися незабаром після народження першої дитини 1992 року, а від 2002 року чоловік жінки почав фізично і словесно ображати її.

Через два роки після цього вона припинила займатися з ним сексом.

У результаті розлучення 2013 року жінці було присуджено сімейний будинок, а її колишньому чоловікові було наказано звільнити це майно.

Через два роки вона подала на чоловіка до суду на розлучення на підставі провини – вона стверджувала, що чоловік віддав пріоритет своїй професійній кар'єрі на шкоду сімейному життю і що він був "дратівливим, жорстоким і образливим".

Нагадаємо, "занадто товстий" чоловік подав на розлучення після того, як втомився платити дружині за секс. Вона хотіла грошей за те, що він був "поганим у ліжку".

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