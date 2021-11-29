Житель Курської області намагався заїхати до магазину верхи і розмахував шаблею: відео

Російський “ковбой” виправдовувався перед поліцією тим, що кінь захотів поїсти хліба.

У Росії поліцейські затримали чоловіка, який на коні заїхав до супермаркету, а потім розмахував шаблею при вході до магазину.

Про це повідомляє видання “МВС Медіа”, опублікувавши відео з камер спостереження.

Інцидент трапився у селищі Карла Лібкнехта Курчатівського району (Курська область). “Ковбой” верхи заїхав до магазину і намагався потрапити у торговий зал. Коли ж йому це не вдалося, виїхав на вулицю і розмахував біля крамниці предметом, схожим на шаблю.

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Адміністрація супермаркету викликала поліцію. Вершник виявився нетверезим, а свої дії він пояснював тим, що його кінь зголоднів і захотів хліба. Тому він з поваги до тварини вирішив надати йому повноту вибору з того асортименту, що був на полицях.

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