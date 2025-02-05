Житель Лос-Анджелеса виявив жахливого гостя, повернувшись додому після лісової пожежі

Американець Семі Арбід повернувся до свого будинку, який вцілів після страшних пожеж у Лос-Анджелесі, і несподівано виявив, що у його помешканні оселився небажаний гість. Чоловікові довелося просити про допомогу, аби позбутись незаконного мешканця.

Про це пише LBC.

Коли Семі увійшов до підвалу під своїм будинком, то стикнувся з велетенським 240-кілограмовим ведмедем. Тварин, ймовірно, сховалася під будинком під час пожежі, коли власник евакуювався у безпечне місце.

"Деякий час це було нервово. Напевно, під час пожежі він фактично залишався там, у підвалі. Я думаю, він злякався", – розповів Арбід журналістам.

Чоловіку довелося швидко відступити і покликати на допомогу. Ситуацію ускладнювало те, що така тварина вважається занадто великою, щоб її можна було приспати звичайними транквілізаторами.

Арбід звернувся до Департаменту рибних ресурсів і диких тварин Каліфорнії. Співробітники департаменту придумали захопливий план, як спіймати ведмедя. Вони встановили привабливу пастку, щоб виманити тварину з імпровізованого притулку.

"Отже, вони пішли в супермаркет і купили трохи смаженої курки, сардин, томатного соусу, яблук, арахісової олії – всякої всячини. Вони реально влаштували йому бенкет", – пояснив Арбід.

Зрештою, тварину вдалося заманити в клітку, де були смаколики. Потім фахівці одягли на тварину нашийник із функцією GPS-відстеження, відвезли його до Національного парку Анджелеса, де й випустили на волю.

"Біолог насправді сказав, що це був найбільший ведмідь, якого він коли-небудь бачив особисто", – сказав Арбід.

Нагадаємо, У Лос-Анджелесі вигоріла вщент територія розміром із Вашингтон. Близько 8500 пожежників із семи штатів та двох іноземних держав намагалися приборкати пожежі багато днів поспіль.

Також стало відомо, що в Японії б'ють на сполох через напади ведмедів на людей, протистояти яким можуть небагато мисливців-пенсіонерів. Після понад сотні нападів, шість з яких закінчились вбивством, зростання популяції ведмедів стало реальною проблемою.

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