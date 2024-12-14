Життя на межі: як мешкають люди у "будинках самогубців" на краю крутої земляної скелі (фото)

Сотні будинків, розташованих на краю крутої земляної скелі на околиці Ель-Альто в Болівії, називають "будинками самогубців" через високий ризик руйнівного зсуву.

Про це пише Reuters.

Розташовані на проспекті Панораміка і в Ла Сеха, одному з найжвавіших комерційних районів міста Ель-Альто, болівійські "будинки самогубців" привертають до себе багато уваги через своє небезпечне розташування на самісінькому краю земляного обриву, який вважається дуже вразливим до зсувів. Останніми тижнями дощі сіяли хаос у столиці Болівії та її околицях, ще більше збільшуючи ризик зсувів. Але це, здається, анітрохи не лякає мешканців цих "будинків самогубців", оскільки більшість з них відмовляються переїжджати. У цих будинках мешкають місцеві шамани, відомі як ятірі, і торговці, які не хочуть залишати своє місце роботи, навіть якщо це означає, що одного дня вони розіб’ються на смерть.

"Ми не збираємося переїжджати з цього місця, тому що це наше щоденне робоче місце, - сказав недавно один з ятірі в інтерв'ю агентству. Але ми збираємося подбати про ґрунт, особливо про дощову воду, ми збираємося спрямувати її так, щоб вода йшла в інше місце".

Запобігти подальшому розмиванню земляної скелі легше сказати, ніж зробити, і місцева влада заявляє, що подальше обвалення скелі неминуче, тому будівлі мають бути евакуйовані заради блага їхніх мешканців.

"Урвище в цій долині становить 90 градусів, - сказав Габріель Парі, муніципальний секретар з питань водопостачання, санітарії, екологічного менеджменту та ризиків. Саме тому ми хочемо, щоб вони покинули це місце, якщо вони не захочуть піти, ми будемо змушені застосувати силу".

Будинки самогубців в Ель-Альто / Фото: Mabel Duran

Побудовані з цегли і вкриті листами гофрованого заліза, хиткі "будинки самогубців" в Ель-Альто дуже важливі для ятірі, і вони готові на все, щоб їх утримати. Дехто навіть пропонував зробити підношення Пачамамі, богині, яку шанують корінні жителі Анд.

"Ми можемо провести церемонію жертвоприношення, ми робимо це як плату, і таким чином земля ніколи не зрушиться з місця, тому що Пачамама потребує жертвоприношення", - сказав один шаман. "Це все одно, що давати їжу, і тоді це місце не зрушиться з місця. Навпаки, воно стабілізується".

Будинки самогубців в Ель-Альто / Фото: Mabel Duran

"Будинки самогубців" в Ель-Альто вже деякий час перебувають на краю, але сильні дощі і зміни в навколишньому середовищі, пов'язані зі зміною клімату, посилили ризик зсуву ґрунту.

Нагадаємо, що відомо про дивний закон про смерть в одному з найхолодніших міст світу. Протягом десятиліть там заборонено вмирати.

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