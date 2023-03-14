Життя перетворилось на пекло: жінка била себе молотком, щоб звинуватити чоловіків у зґвалтуванні

Місцеві жителі виходили на протести та вчиняли самосуд над чоловіками, яких дівчина звинуватила у насильстві.

У Великій Британії в місті Барроу-ін-Фернесс 22-річна дівчина вигадала історію про зґвалтування , щоб стати популярною. Вона побила себе молотком та стверджувала, що стала жертвою сексуального насильства.

Про це пише dailymail.co.uk.

22-річна Елеонора Вільямс в травні 2020 року опублікувала допис у Facebook про те, що її викрали та зґвалтували невідомі чоловіки. У рідному місті дівчини через це спалахнули заворушення, місцеві вимагали поліцію негайно покарати підозрюваних.

Фото: dailymail.co.uk

Проте під час слідства з'ясувалось, що жінка все вигадала: камери відеоспостереження зафіксували, як вона купує в супермаркеті молоток, яким збиралася завдати собі шкоди, і пачку локшини, яку вона з'їла в готелі в той самий час, коли, як вона стверджувала, перебувала в полоні.

Фото: dailymail.co.uk

Наслідком її ретельно продуманої брехні стали спроби трьох несправедливо звинувачених чоловіків накласти на себе руки. На невинних, яких вона звинувачувала у насильстві, нападали невідомі та знущались з них.

Суд встановив, що жінка просто таким чином вирішила сфабрикувати справу, щоб стати популярною.

Один із потерпілих Мохаммед Рамзан, якого дівчина звинуватила у нападі, сказав суду, що заяви Елеонори перетворили його життя на "пекло на землі". Він зі сльозами на очах, додав, що він намагався накласти на себе руки.

"Я отримав незліченну кількість погроз смерті через соціальні мережі від людей з усього світу через те, до чого, на їхню думку, я був причетний", - сказав він.

Інший потерпілий Джордан Тренгов сказав, що звинувачення Вільямс "повністю зруйнували" його життя. Після того, як вона звинуватила його у зґвалтуванні і нападі на неї, його будинок розмалювали фарбою, а вікно розбили. Він провів 73 дні у в'язниці та планував вчинити самогубство.

Третій потерпілий Олівер Гарднер, сказав, що його випадкова зустріч з Вільямс у Престоні зруйнувала його життя. І через несправедливі звинувачення він теж задумувався про суїцид.

Кемерон Біббі, який був першим чоловіком, звинуваченим Вільямсом у зґвалтуванні в 2017 році, сказав, що йому довелося видалитись з більшості соціальних мереж. Він також боявся забирати свого сина з дитячого садка через осуд.

За його словами, після того, як Вільямс опублікувала свою сторінку на Facebook, його сусіди розклеїли на своїх вікнах наклейки "Справедливість для Еллі", що "залякало" його.

На суді дівчина заявила, що їй дуже прикро, що так сталось, проте вона не пояснила мету свого вчинку. Суд встановив, що жінка просто вигадувала історії про те, що чоловіки вчиняли над нею сексуальне насильство, публікувала це у соціальних мережах та навіть створювала фейкові сторінки, з яких від імені своїх жертв писала собі погрози. Також підозрювана сама себе травмувала, видаючи це за насильство з боку чоловіків.

Мати дівчини на суді стверджувала, що вона довіряє своїй доньці, незважаючи на багато доказів, які свідчили про протилежне.

Фото: dailymail.co.uk

На суді офіцер місцевої поліції стверджував, що заяви дівчини були дуже правдоподібними, проте коли вони почали ретельніше розслідувати справи, то виявилось, що вона все вигадала, зруйнувавши чоловікам їхні життя.

Суд визнав дівчину винною у фабрикуванні доказів та засудив до 8 років та 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, у Великій Британії дві родини-вороги влаштували зухвалу бійку на кладовищі Моррістон у Свонсі.

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