Життя після смерті: учені зафіксували дивну мозкову активність померлих пацієнтів

Професор Гамерофф вважає, що інформація, яка міститься у мозку, не зникає після смерті.

Дослідження науковців Університету Джорджа Вашингтона виявило, що навіть після зупинки серця мозок людини у стані клінічної смерті продовжує проявляти активність.

Як повідомляє Daily Mail, доктор Стюарт Гамерофф, анестезіолог і професор Університету Арізони, вважає це свідченням того, що свідомість людини не зникає після смерті, а переходить на інший рівень існування.

Дослідження стосувалося семи пацієнтів, щодо яких було ухвалене рішення припинити лікування через поширене системне критичне захворювання. Серед них були двоє чоловіків і п’ять жінок віком від 34 до 74 років.

Команда учених провела електроенцефалограму (ЕЕГ) кожному з пацієнтів, коли їх планували відключити від апаратів життєдіяльності. Коли ЕЕГ пацієнта стала ізоелектричною або плоскою, його оголошували мертвим.

Однак, після того, як було зафіксовано момент смерті, стався сплеск енергії тривалістю від однієї до 20 хвилин.

Доктор Гамерофф зазначив, що після того, як серце одного пацієнта перестало битися, його мозок продемонстрував раптовий сплеск високочастотної активності, що називається гамма-синхронністю, яка тривала від 30 до 90 секунд.

Гамма-синхронізація – це тип патерну мозкової хвилі, пов’язаний зі свідомим мисленням, усвідомленням і сприйняттям – видом діяльності, який відбувається, коли ви думаєте або обробляєте інформацію.

Це означає, що навіть після зупинки серця мозок на короткий час демонстрував ознаки, які можна було б пов’язати з усвідомленням або свідомістю.

Гамерофф вважає, що інформація, яка міститься у мозку, не зникає після смерті. Вона може розсіюватися у Всесвіті, а потім знову повертатися, якщо людина повертається до життя. Цим він пояснює спогади людей, які пережили клінічну смерть.

“Якщо їх не оживити, і вони помруть, цілком можливо, що ця квантова інформація може існувати поза тілом, можливо, нескінченно довго, як душа”, - стверджує науковець.

Проте більшість науковців вважає, що свідомість є продуктом складних взаємодій у мозку, що виникають із складних нейронних мереж, які обробляють інформацію та створюють єдиний суб’єктивний досвід.

Можливим поясненням сплесків активності називають кисневе голодування мозку.

Нагадаємо, іншопланетна церква прославилася після того, як один з її "цілителів" почав продавати "енергетичні шпильки" за ціною до 10 000 доларів за штуку.

Читайте також: