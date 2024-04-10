Життя жінки перетворилося на фільм жахів після отримання моторошного "подарунка" поштою – фото

Вона отримала тривожного листа від "незнайомця" і не може припинити думати про нього.

Жінка поділилася своїм жахом після того, як отримала тривожний "подарунок", надісланий просто додому від "таємничої особи".

Вона пояснила, що переїхала до нового будинку лише 10 місяців тому – і дала свою адресу лише найближчому оточенню.

Але одного разу вона повернулася додому і побачила, що в поштовій скриньці на неї чекає лист з Філадельфії, штат Пенсильванія, що змусило її замислитися над тим, що в ньому може бути, адже вона нікого звідти не знає. Відкривши листа, вона почала лякатися, оскільки він містив тривожне послання з трьох слів, а саме: "Думаю про тебе", а також маленький пакетик з нігтями пальців рук і ніг.

Лист / Фото: reddit

У пошуках відповідей вона поділилася незвичайним "подарунком" на Reddit, запитуючи: "Навіщо комусь це надсилати?". Вона додала: "Я шукаю причини, чому хтось міг би надіслати це комусь? Це було адресовано мені. Я живу в цьому будинку лише 10 місяців. Я живу на Середньому Заході і нікого не знаю в Пенсильванії".

Після отримання листа жінка оновила налаштування конфіденційності у своїх акаунтах у соціальних мережах і видалила особисту інформацію, якою раніше ділилася на публічних платформах. Вона додала: "Я подала заяву до поліції, але вони не дуже зацікавилися. Я віддала його колезі, щоб він зберіг його, я не хочу, щоб він був у мене вдома, але колись він може стати доказом... Це так дивно, і чим довше про це нічого невідомо, тим моторошніше".

Коментуючи її публікацію, стурбовані користувачі написали:

Думаю, вони думали про тебе... З усіма жахами, які з цього випливають

Це просто хтось намагається налякати вас, змусивши вас думати, що вони знають вуду або віккан. Всі знають, що віск з волосся і крові жертви використовується під час виготовлення ляльки вуду

Чорт, це моторошно! Будь обережною і пильною

У деяких культурах такі речі, як обрізки нігтів і волосся, використовуються для накладання прокляття на людину. Щось на кшталт вуду

Нагадаємо, у Харкові чоловік кілька разів телефонував до банку, щоб показати свій статевий орган. На суді він своїх дій не пояснив.

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