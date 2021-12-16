Живе у дуплах та виходить вночі: фотопастки зафільмували найзагадковішого жителя Карпат кота лісового

Кота лісового неможливо приручити.

У Національному природньому парку "Сколівські Бескиди" фотопастки зафіксували найзагадковішого жителя карпатських лісів дикого кота. Тварина дуже обережна: вона виходить із сховку лише вночі та уникає зустрічі з людьми.

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Про це йдеться у повідомленні НПП "Сколівські Бескиди".

Те, як кіт лісовий виходить на полювання, зафіксували кілька фотопасток. Науковці зазначають, що він занесений до Червоної книги України. Зовнішність тварини нагадує звичайну сіру домашню кицьку, проте він удвічі більший.

Фото: НПП "Сколівські Бескиди"

"Кіт має характерні особливості: відносно короткий хвіст з кількома кільцевими темними смугами та притупленим чорним кінчиком; на кінцях вух добре виражені китички та чорні смужки, які йдуть від очей до висків. Очі, зазвичай, дуже світлі. Селиться кіт в дуплах старих дерев та печерках у скелях. Живиться в основному мишами, птахами, а також плазунами", - йдеться у повідомленні.

Фото: НПП "Сколівські Бескиди"

У природі дикий кіт має багато ворогів. Це - рись та великі хижі птахи. А тому тварина дуже обережна і виходить на полювання тільки вночі.

Фото: НПП "Сколівські Бескиди"

"В парку кіт поширений практично на всій території, де є старі та перестійні ліси на висотах 400-1000 м. Чисельність кота тут з кожним роком зростає. Кіт лісовий не приручається людиною, а, відповідно, і не розмножується в неволі", - повідомили в нацпарку.

Фото: НПП "Сколівські Бескиди"

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