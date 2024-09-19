Жодного разу не торкнувся керма: чоловік проїхав понад 150 км на велосипеді без рук (фото)

Індійський чоловік, який захоплюється велоспортом, здійснив свою дитячу мрію – він потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Вайбхав Раджамані встановив рекорд на найбільшу відстань, яку проїхав на велосипеді (без рук) – 151,33 км, йдеться на офіційному сайті.

Він проїхав цю відстань у Порворімі, штат Гоа, Індія, за 7 годин 18 хвилин 13 секунд.

22-річний хлопець тренувався до цієї спроби протягом п'яти років після того, як знайшов цю рекордну категорію на сайті і вирішив спробувати. Він побив попередній рекорд у 130,29 км, встановлений Робертом Джоном Мюрреєм (Канада) раніше того ж року.

"Ще від дитинства я дуже любив їздити на велосипеді, відвідувати різні місця і знайомитися з новими людьми, тож велосипед був тим, що дозволяло мені робити ці речі", - розповів Вайбхав.

Вайбхав Раджамані / Фото: Guinness World Records

Він почав їздити на велосипеді без рук ще в дитинстві, після того, як отримав свій перший велосипед у віці п'яти років, і сказав, що це було для нього "дуже природно". Озираючись на свою спробу, він прокоментував: "Коли я починав ставити рекорд, у мене в голові крутилося багато думок: "Як я це зроблю?", "Як це станеться?", "Чи зможу я це зробити?", "Чи поб'ю я рекорд?". І справа в тому, що було багато людей, які підтримували мене на цьому шляху, багато друзів і сім'ї, які були залучені. Вони з'являлися під час моїх тренувань, і я відчував великий тиск, щоб не підвести їх. Коли я почав їздити на велосипеді, всі ці речі відбувалися в моїй голові, але після 10 км я потрапив у потік і припинив думати про все це. Я склав плейлист перед заїздом, і музика грала на задньому тлі, щоб я міг зосередитися на своєму шляху і слухати музику. Так я побив рекорд".

Вайбхав Раджамані / Фото: Guinness World Records

Вайбхав почав відчувати труднощі на позначці 140 км, коли його ноги почали тремтіти і боліти. "Я просто мусив проштовхуватися і не міг здатися, тому що я вже доклав стільки зусиль і не міг дозволити, щоб зусилля інших людей також пішли марно", - сказав він. "Я продовжував проштовхуватися і трохи збільшив швидкість. Я тримав руки на ногах, щоб підтримати їх і продовжувати крутити".

Вайбхав Раджамані / Фото: Guinness World Records

Офіційно побивши рекорд і завершивши свою спробу, він відчув "полегшення". Він пояснив: "Всі люди, які вірили в мене і підтримували мене протягом всієї цієї подорожі, я нарешті зміг показати їм, що я зробив це, я нарешті побив рекорд. Я був дуже вдячний за те, що зміг спробувати побити рекорд, і дуже щасливий, що побив його".

Вайбхав Раджамані / Фото: Guinness World Records

Нагадаємо, мандрівник відвідав кожну країну світу та потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість авіаліній, на яких він літав.

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