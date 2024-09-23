Жодного транспорту: як чоловік за 25 років перейшов увесь світ (фото)

Тепер він має подолати останню проблему, перш ніж зможе оголосити про завершення неймовірної подорожі, яку розпочав 1998 року.

Пройшовши через увесь світ у своїй експедиції "Голіаф" протягом останніх 25 років, Карл Бушбі зіткнувся з однією величезною перешкодою перед тим, як повернутися додому, яка може поставити під сумнів усю його місію.

Про це пише LADbible.

55-річний уродженець міста Галл вже понад два десятиліття працює не покладаючи рук відтоді, як у листопаді 1998 року вирушив у пригоду всього свого життя.

Він ступає "невтомними кроками" практично в кожному куточку світу, розпочавши свою колосальну експедицію з Пунта-Аренас, Чилі, з метою якнайшвидше повернутися до рідного містечка.

Спочатку передбачалося, що його мамонтовий похід триватиме 12 років, але Карл зіткнувся з багатьма проблемами на своєму маршруті – зокрема був заарештований в Росії за те, що не прибув до належного пункту в'їзду, зіткнувся з візовими проблемами, зазнав ударів стихії і був змушений долати "розриви" між країнами.

Карл Бушбі / Фото: Instagram/@bushby3000

Оскільки правила його експедиції "Голіаф" вимагають, щоб він подорожував лише пішки, він зіткнувся з труднощами, щоб дістатися деяких місць. Першою прогалиною була Дар'єнська протока між Колумбією та Панамою, другою – Берингова протока між США та Росією, а третьою – тунель під Ла-Маншем між Францією та Великою Британією.

Перші дві йому вдалося обійти, але третю, останню переправу йому ще належить здолати.

Карл Бушбі / Фото: Instagram/@bushby3000

Карл не може пересісти на будь-який вид транспорту, тож йому доведеться докласти чимало зусиль, щоб перетнути Ла-Манш, завершуючи останній етап своєї подорожі в обидва боки.

Він міг би поплисти, але з огляду на виснаження, низьку температуру і нестабільну погоду, з якою він неодмінно зіткнеться, це не найкраща ідея.

Колишньому десантнику залишається лише один варіант – пройти тунель під Ла-Маншем пішки, уникаючи поїздів, які курсують 24 години на добу 365 днів на рік.

Карл Бушбі / Фото: Instagram/@bushby3000

Існує спосіб зробити це, не кидаючись під зустрічні вагони, але Карлу доведеться сказати "будь ласка", кліпаючи віями, якщо він хоче отримати дозвіл на цей шлях.

За даними Getlink Group, між звичайними залізничними ділянками є невеликий додатковий тунель, який був побудований для працівників, що займаються технічним обслуговуванням, діаметром 4,8 м. Цей службовий тунель "лежить між двома залізничними тунелями на відстані 15 метрів від кожного з них", тож він буде в самій гущі, але не зовсім у безпеці. Зазвичай ним користуються ремонтники та аварійно-рятувальні бригади, але для британця він також може стати в нагоді, коли він вийде на фінішну пряму. Єдина проблема полягає в тому, що йому потрібно буде отримати спеціальний дозвіл і відповідні повноваження від відповідних чиновників, щоб користуватися тунелем, оскільки люди не мають права пересуватися ним пішки. Однак Карл схрестив пальці, що їх вдасться переконати після того, як він розповість їм про свою експедицію "Голіаф".

Карл Бушбі / Фото: Instagram/@bushby3000

Він сказав Armchair Adventure Festival: "Хіба вони скажуть "ні" після десятиліть зусиль і лише за 33 км від дому?".

Він, безумовно, може йти пішки, але ще невідомо, чи зможе він також говорити і переконати начальство тунелю під Ла-Маншем дозволити йому завершити свою величезну прогулянку саме таким чином.

Нагадаємо, мандрівник відвідав кожну країну світу та потрапив до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість авіаліній, на яких він літав.

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