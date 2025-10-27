"Згорів" на афері: водій підпалив свій Porsche заради страховки та потрапив на відео

Porsche 911 Carrera / © Porsche.com

У Бразилії автовласник став героєм курйозного розслідування після того, як його зняли на камеру під час спроби підпалити власний Porsche 911 Carrera, щоб отримати страхове відшкодування.

Про це повідомляє G1 Globo.

5 жовтня чоловік звернувся до Цивільної поліції штату Парана із заявою про “викрадення”. За його словами, озброєні люди зупинили його на дорозі, запхали до багажника Porsche, вивезли до віддаленої місцевості неподалік від міста Лапа і підпалили автомобіль. Нібито його врятували перехожі, які почули крики, — чоловік навіть показав опіки, як доказ своєї історії.

Однак поліція швидко засумнівалася у розповіді “жертви”. Камери спостереження на фермі неподалік місця події показали зовсім інше: на записі видно, як чоловік сам приїжджає на своєму Porsche, обливає його бензином і підпалює.

“Детективи не могли повірити власним очам, коли побачили людину з тими ж характеристиками і в тому ж одязі, що й заявник”, — повідомило видання.

Навіть після того, як поліція висунула відео, чоловік продовжував заперечувати провину й наполягав, що опіки — доказ його “викрадення”.

Відомо, що Porsche 911 Carrera 2018 року випуску мав борги з податку на майно транспортних засобів (IPVA), тому ймовірно, що власник вирішив спалити його заради страховки — адже продати авто через борги було складно.

Цікаво, що підпал потрапив до поля зору єдиної камери спостереження у радіусі декількох кілометрів, тож, схоже, чоловік невдало обрав місце для своєї “операції”.

Розслідування все ще триває. Як жартують користувачі соцмереж, спалити власний Porsche заради страховки — це вже покарання саме по собі.

