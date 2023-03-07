Жовтого пітона знайшли за холодильником у квартирі на 29 поверсі (відео)

Рятувальники тварин у Нью-Джерсі намагаються знайти власника рябого кулястого пітона, якого за своїм холодильником помітив місцевий мешканець.

Про це повідомляє UPI.

У товаристві Liberty Humane Society повідомилі, що пітона знайшли за холодильником у квартирі жителя Джерсі-Сіті, що мешкає на 29 поверсі.

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Змію, яку спочатку помилково прийняли за кукурудзяного вужа-альбіноса, доставили до Товариства свободи гуманізму, де її ідентифікували як рябого кулястого пітона.

Пітона, яку рятувальники назвали Бананом, знайшли на 29-му поверсі квартири в районі Ньюпорт.

"Це соціалізована домашня змія і, ймовірно, чиясь домашня тварина, яка втекла", – йдеться у дописі.

Рятувальники сказали, що Банан буде переданий на усиновлення, якщо протягом семи днів не знайдеться його власник.

“Banana”, this beautiful piebald ball python morph, is not a threat, but we guess to some people a surprise snake can seem like an emergency! "Banana” came to LHS today after a resident found them behind their refrigerator, panicked, and someone called JCPD. Did we mention their apartment was in the Newport district, on the 29th floor? This is a socialized, domestic snake and is likely someone’s escaped pet. Please contact the shelter if you have any information about where “Banana” belongs. If you’re interested in rescue placement or adoption please submit an application on our website- “Banana” will be available for adoption following their 7 day stray hold. Опубліковано Liberty Humane Society Понеділок, 6 березня 2023 р.

Нагадаємо, раніше у Києві виявили змію, яка залізла до пральної машинки в одній із квартир на проспекті Бажана. Мешканці викликали на допомогу представників Служби порятунку тварин.

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