Жваво рухаючи стегнами: 36-річний єгиптянин показав, як провів Різдво зі своєю 82-річною коханою (відео)

Раніше старенька британка пообіцяла провести цьогорічне святкування, не вилазячи з ліжка і злизуючи вершки із тіла свого молодого чоловіка.

У Мережі опубліковано відео, на якому 36-річний громадянин Єгипту Мохамед Ібрагім, який одружений із 82-річною британкою Айріс Джонс, готує для неї святкову вечерю — наспівуючи та жваво рухаючи стегнами.

Про це повідомляє видання Mirror.

На опублікованих кадрах видно, як Мохамед готує вечерю в бунгало своєї дружини 25 грудня. Він нарізує овочі і водночас пританцьовує, наспівує арабською мовою та імпровізує з інгредієнтами. Піднісши сковороду до камери, співає “Oh yeah that's food” (“О так, це їжа”) після чого Айріс відповідає йому, що їй дуже приємно. Після цього чоловік просить вимкнути запис, що його дружина й робить.

Слід сподіватися, що пара виконала свою обіцянку, яку Айріс Джонс озвучила пресі раніше. Вона зізналася, що не збирається обмінюватися подарунками, оскільки обоє мають все, що їм потрібно, тому вони проведуть це свято в ліжку з перервою лише для того, щоб послухати промову королеви Британії.

“Ми будемо їсти сир на тості, а потім пиріжки з фаршем і збиті вершки, які я з’їм з його тіла – я ніколи цього не робила”, - говорила 82-річна жінка.

У коментарях від відео на YouTube подружжю висловлюють найкращі святкові побажання.

"Я сподіваюся, що ви обоє чудово провели різдвяний день разом", - йдеться в одному з дописів.

Нагадаємо, американська авіакомпанія почала пропонувати польоти для занять сексом.

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