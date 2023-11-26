Зі смітника — у музей: на вулиці випадково знайшли історично цінну валізу (фото)

У столиці Польщі Варшаві серед сміття на вулиці знайшли стару валізу. Після більш детального огляду виявилося, що цей предмет має історичну цінність.

Як повідомили на Facebook-сторінці Музею Варшавського повстання, тепер знахідка стала музейним експонатом.

Багаж, швидше за все, належав одній із жительок окупованої Варшави Катажині Боярській, яка під час серпневого повстання 1944 року носила в ньому свої речі, зокрема листи 1943 та 1944 років.

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“Дякуємо людям, які знайшли рідкісну реліквію та повідомили про знахідку, за їхню пильність. Водночас прошу: тримайте очі відкритими!” – йдеться у повідомленні музею. Варшавського повстання у Facebook .

На сайті музею просять громадян уважно оглянути старі речі перш ніж викидати на смітник. Деякі неважливі, на перший погляд предмети, можуть мати цінність для музейних колекцій.

Варшавський музей підкреслив, що його головним чином цікавлять зображення довоєнної, окупованої та повоєнної Варшави, предмети, документи, щоденники, довоєнні та воєнні сувеніри, пов’язані з мешканцями Варшави та повстанцями, а також німецькі пам’ятні речі, зображення та документи.

Нагадаємо, домовласниця з американського Іллінойсу виявила дивовижну секретну кімнату у придбаному бунгало 1890-х років.

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