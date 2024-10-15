Зібрали 46 млн доларів з чоловіків з усієї Азії: як шахраї виманювали гроші за допомогою діпфейків

В Азії чоловіки стали жертвами романтичної афери, у якій використовували штучний інтелект deepfake. Шахраї обдурилисвоїх жертв на 46 млн доларів.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомила поліція Гонконгу, вже заарештовано чоловіків та жінок віком від 21 до 34 років. Багато з них є випускниками факультетів цифрових медіа та технологій.

"Підозрювані використовували діпфейки – реалістично підроблені відео, аудіо та інший контент, створені за допомогою ШІ. Спершу вони спілкувалися з текстового повідомлення, в якому під виглядом привабливої жінки повідомляли, що помилково додали неправильний номер телефону. А потім підозрювані заводили зі своїми жертвами онлайн-роман, зближувалися, аж поки ті не починали планувати спільне майбутнє", – розкрили деталі афери у поліції.

Шахраї співпрацювали з ІТ-фахівцями за кордоном. Вони створювали фальшиву криптовалютну платформу, куди й змушували жертв інвестувати.

Їхніми жертвами стали чоловіки "від Тайваню та Сінгапуру й аж до Індії".

Зловмисники були поділені на відділи, відповідальні за різні етапи афери. Вони навіть використовували навчальний посібник, щоб навчити членів групи використовувати "щирість і емоції жертви".

Серед етапів афери – вивчення світогляду жертви для створення "індивідуального образу", вигадування труднощів (невдалі стосунки або бізнес), щоб "поглибити довіру", та опис спільного майбутнього (зокрема, планування подорожей).

Оборудка проіснувала близько року. Під час рейду поліція вилучила понад 100 мобільних телефонів, готівки майже на 26 тис. доларів США та декілька елітних годинників.

Нагадаємо, у місті Тангеранг, що в Індонезії, місцевий житель продав свою дитину в Інтернеті за 14 млн рупій (37 тис. грн), а потім використав отримані гроші для фінансування своєї ігрової залежності.

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