"Зім'ялася як бляшанка": сталеву автоцистерну знищила банальна помилка — відео

Інцидент, у який важко повірити, стався на стоянці американського міста Престон та потрапив на камери відеоспостереження.
Багатотонна автоцистерна в одну секунду зім'ялася як жерстяна банка. Дивний і лякаючий інцидент стався на парковці в американському місті Престон, штат Міннесота. У це важко було б повірити, якби камери відеоспостереження не зафіксували подію.
Про це пише BILD
Коли водій зібрався сісти в кабіну автоцистерни, багатотонний резервуар стиснувся, як порожня алюмінієва банка з-під пива в невидимому кулаку велетня. Водій злякався й відскочив від машини, але більше нічого не сталося.
У повідомленні йдеться, що, швидше за все, після спорожнення цистерни до неї не закачали повітря і всередині утворився вакуум. В результаті сталь не витримала тиску повітря зовні й цистерна деформувалася.
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