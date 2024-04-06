"Зім'ялася як бляшанка": сталеву автоцистерну знищила банальна помилка — відео

Інцидент, у який важко повірити, стався на стоянці американського міста Престон та потрапив на камери відеоспостереження.

Багатотонна автоцистерна в одну секунду зім'ялася як жерстяна банка. Дивний і лякаючий інцидент стався на парковці в американському місті Престон, штат Міннесота. У це важко було б повірити, якби камери відеоспостереження не зафіксували подію.

Про це пише BILD

Коли водій зібрався сісти в кабіну автоцистерни, багатотонний резервуар стиснувся, як порожня алюмінієва банка з-під пива в невидимому кулаку велетня. Водій злякався й відскочив від машини, але більше нічого не сталося.

У повідомленні йдеться, що, швидше за все, після спорожнення цистерни до неї не закачали повітря і всередині утворився вакуум. В результаті сталь не витримала тиску повітря зовні й цистерна деформувалася.

Читайте також провідні новини дня: