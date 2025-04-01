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Жінка 10 років тому відмовилась від грошей та нічого не купує: вона розповіла, як живе
Жінка востаннє робила покупки 2015 року. Вона розповіла, як таке можливо.
Жінка 10 років тому відмовилась від грошей та покупок. Вона розповіла, як змінилось її життя.
Про це пише mirror.co.uk.
Жінка, яка «відмовилася від грошей», не купувала нічого нового з 2015 року — не має заощаджень і ніколи не звертається за допомогою. Джо Немет не має ні зарплати, ні іпотеки, ні автомобіля. Вона не купувала нічого нового вже десять років і рідко ходить до магазину. Проте вона каже, що має все, що їй потрібно, і що у неї забагато одягу.
Радикально нове життя 56-річної жінки почалося десять років тому, коли вона відмовилася від грошей. Вона була глибоко незадоволена економічною системою і хотіла зробити все можливе, щоб зробити світ більш стійким.
«Я повністю вільна від грошей», — каже Джо, додаючи, що у неї немає заощаджень і вона не отримує жодних соціальних виплат.
«Життя без грошей — це не про гроші. Це про зменшення споживання та зменшення використання ресурсів», — каже вона.
Жінка востаннє робила покупки 2015 року. Джо живе за рахунок старих магазинних продуктів, які нікому не потрібні, і не дотримується термінів придатності, покладаючись на здоровий глузд.
За освітою фітотерапевт, вона лікує будь-які недуги природними засобами і працює над вирощуванням субтропічних рослин, «які є більш екологічно чистими, ніж традиційна європейська їжа».
«Для туалетного паперу я використовую серветки, які можна прати. А коли люди йдуть до кафе чи ресторану, вони передають мені серветки, якими не користувалися», — каже жінка.
Джо також просить майже порожні тюбики з-під зубної пасти, щоб вона могла викопати залишки з куточків, або використовує алое, яку вона вирощує в саду.
Одяг жінці віддають знайомі. Джо намагається зменшити, повторно використовувати та переробляти якомога більше, навіть виготовляє власний пральний порошок. Її телефон і ноутбук — це пожертви, і вона користується ними через Wi-Fi, щоб не платити за Інтернет. Коли вона починала своє нове життя, вона просила у людей величезний мішок рису на день народження або сухе молоко. Тепер вона просить насіння, яке вона може використовувати для приготування їжі для своєї сім’ї та ширшої громади, де вона живе і працює волонтером.
Джо вважає себе або радикальною фермеркою, або екстремальною домогосподаркою. Останні шість років вона багато працює, доглядаючи за фермерським будинком з п’ятьма спальнями та садом, в якому живе.