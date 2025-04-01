Жінка 10 років тому відмовилась від грошей та нічого не купує: вона розповіла, як живе

Джо Немет / © mirror.co.uk

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Жінка 10 років тому відмовилась від грошей та покупок. Вона розповіла, як змінилось її життя.

Про це пише mirror.co.uk.

Жінка, яка «відмовилася від грошей», не купувала нічого нового з 2015 року — не має заощаджень і ніколи не звертається за допомогою. Джо Немет не має ні зарплати, ні іпотеки, ні автомобіля. Вона не купувала нічого нового вже десять років і рідко ходить до магазину. Проте вона каже, що має все, що їй потрібно, і що у неї забагато одягу.

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Радикально нове життя 56-річної жінки почалося десять років тому, коли вона відмовилася від грошей. Вона була глибоко незадоволена економічною системою і хотіла зробити все можливе, щоб зробити світ більш стійким.

«Я повністю вільна від грошей», — каже Джо, додаючи, що у неї немає заощаджень і вона не отримує жодних соціальних виплат.

«Життя без грошей — це не про гроші. Це про зменшення споживання та зменшення використання ресурсів», — каже вона.

Жінка востаннє робила покупки 2015 року. Джо живе за рахунок старих магазинних продуктів, які нікому не потрібні, і не дотримується термінів придатності, покладаючись на здоровий глузд.

За освітою фітотерапевт, вона лікує будь-які недуги природними засобами і працює над вирощуванням субтропічних рослин, «які є більш екологічно чистими, ніж традиційна європейська їжа».

«Для туалетного паперу я використовую серветки, які можна прати. А коли люди йдуть до кафе чи ресторану, вони передають мені серветки, якими не користувалися», — каже жінка.

Джо також просить майже порожні тюбики з-під зубної пасти, щоб вона могла викопати залишки з куточків, або використовує алое, яку вона вирощує в саду.

Одяг жінці віддають знайомі. Джо намагається зменшити, повторно використовувати та переробляти якомога більше, навіть виготовляє власний пральний порошок. Її телефон і ноутбук — це пожертви, і вона користується ними через Wi-Fi, щоб не платити за Інтернет. Коли вона починала своє нове життя, вона просила у людей величезний мішок рису на день народження або сухе молоко. Тепер вона просить насіння, яке вона може використовувати для приготування їжі для своєї сім’ї та ширшої громади, де вона живе і працює волонтером.

Джо вважає себе або радикальною фермеркою, або екстремальною домогосподаркою. Останні шість років вона багато працює, доглядаючи за фермерським будинком з п’ятьма спальнями та садом, в якому живе.