Жінка 16 років симулювала німоту: навіщо вона це робила та як її викрили

Жінка / © Freepik

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Іспанка, яка 16 років тому вимагала пенсію у зв’язку з інвалідністю через нездатність говорити після нещасного випадку на роботі, була викрита приватним детективом у шахрайстві.

Про це пише Oddity Central.

2003 року на жінку, яка працювала в супермаркеті в Андалусії напав покупець. Після травматичного інциденту їй діагностували посттравматичний стресовий розлад і втрату здатності говорити. Після розгляду її справи соціальне забезпечення призначило жінці постійну пенсію у зв’язку з інвалідністю, але оскільки це був інцидент, пов’язаний з роботою, відповідальність за витрати поклали на страхову компанію.

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Через декілька років страхова компанія переглянула її справу у звичайному порядку і виявила деякі порушення, що стало приводом для подальшого розслідування. Декілька років тому вона найняла приватного детектива, який виявив, що жінка розмовляла нормально, але продовжувала отримувати виплати у зв’язку з інвалідністю готівкою.

2019 року, через шістнадцять років після інциденту, який спричинив порушення мовлення жінки, страхова компанія, відповідальна за виплату їй допомоги, почала переглядати її медичну документацію і помітила, що жоден із фахівців, яких вона відвідувала від 2009 року (офтальмолог, ортопед і дерматолог), не зафіксував у своїх звітах її нездатність говорити. Це було визнано незвичним, тому вони доручили команді лікарів повторно оцінити стан жінки, і принаймні один психіатр повідомив про можливі ознаки шахрайства.

Підозри одного медичного експерта було недостатньо для відкриття справи проти жінки, тому страхова компанія найняла приватного детектива, щоб той простежив за жінкою і зібрав більше доказів. Через декілька тижнів приватний детектив повідомив, що «німа жінка нормально розмовляє на вулиці, спілкується з іншими матерями за воротами школи, без проблем користується мобільним телефоном і відвідує заняття із зумби».

Щоб без тіні сумніву довести, що жінка може говорити, приватний детектив одного разу підійшов до неї на вулиці і запитав, як дістатися місцевого універмагу. Вона потрапила прямо в його пастку, красномовно пояснивши чудовою іспанською мовою, як дістатися магазину, не знаючи, що її записують. Отримавши цей останній доказ, страхова компанія звернулася до суду, щоб довести, що вона більше не несе відповідальності за надання допомоги по інвалідності.

У січні Вищий суд Андалусії виніс рішення на користь страхової компанії, стверджуючи, що докази, представлені в суді, були вагомими і що вона більше не зобов’язана виплачувати жінці допомогу у зв’язку з інвалідністю. Він також відхилив апеляцію жінки, яка вимагала, щоб суд відхилив запис детектива, оскільки це було «явним порушенням її конституційних прав».

«Встановлено симуляцію псевдомутизму або, принаймні, дуже сприятливий перебіг або еволюцію таких симптомів, оскільки пригнічені симптоми зникли», — йдеться в рішенні суду.

Після січневого вердикту проти жінки було відкрито нову справу, щоб визначити розмір штрафу, який вона повинна буде сплатити за незаконне отримання виплат за стан, якого не існує. Страхова компанія також, швидше за все, подасть на жінку до суду, щоб стягнути з неї виплати, які вона отримувала протягом 16 років.

Нагадаємо, жінку звільнили за те, що 6 разів пішла з роботи на хвилину раніше. Вона виграла у суді.