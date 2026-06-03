Жінка 30 років не виходила зі своєї квартири: наслідки шокують

Жінка 30 років не виходила з квартири / © Freepik

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У Кракові в Польщі 50-річна Магдалена 30 років не виходила з квартири. Жінку вдалося госпіталізувати після благань її матері про допомогу.

Про це пише польське видання wprost.pl.

Загадкові записки з проханням про допомогу

Одного дня мешканці будинку почали знаходити на балконах записки й повідомлення з тривожними словами. У них містилися короткі заклики про допомогу та інформація щодо доньки однієї з мешканок будинку.

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Спочатку втручання не принесли прориву. Лише коли літня жінка особисто попросила сусідів про підтримку, з’ясувалося, що в квартирі все ще перебуває її донька, стан здоров’я якої стрімко погіршувався.

Після чергового повідомлення до помешкання увійшли працівники соціальної допомоги. За їхніми словами, батько жінки спочатку не хотів відкривати одну з кімнат, усередині якої перебувала 50-річна Магдалена.

Як випливає з висновків репортерів програми Uwaga телеканалу TVN, жінка протягом багатьох років не вела нормальне соціальне життя, не працювала і мала обмежений доступ до медичної допомоги.

Жінка була в тяжкому стані

За неофіційною інформацією, стан здоров’я Магдалени був дуже тяжким. Як повідомляється, вона страждала від сильного болю та потребувала негайної медичної допомоги.

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Після доправлення до лікарні їй зробили термінову операцію на черевній порожнині. Представники краківського MOPS підтверджують, що залишаються з нею на зв’язку, і наголошують, що зараз найважливіше — забезпечити їй спокій та одужання.

Прокуратура розслідує можливі випадки недбалості

Наразі справою займаються поліція та прокуратура.

Слідчі аналізують, чи могли протягом років мати місце недбалості щодо жінки. Провадження ведеться за фактом жорстокого поводження з особою, яка є безпорадною через свій психічний або фізичний стан.

Водночас служби заявляють, що докладатимуть зусиль для покращення умов життя Магдалени та забезпечення її необхідною підтримкою.

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Нагадаємо, в Польщі затримали чоловіка, який переконував жінок, що у них онкологія. Він «лікував» їх інтимом і виманював гроші.

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