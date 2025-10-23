Жінка 9 місяців прикидалася вагітною, щоб «народити» ляльку: яка була реакція нареченого

Кіра Казінс / © mirror.co.uk

Жителька Великої Британії Кіра Казінс вигадала вагітність та навіть народження дитини. Усі її родичі та навіть хлопець повірили у це та готувались до пологів. Згодом жінка заявила, що «немовля померло». Після різкої критики Кіра перепросила у рідних та друзів.

Про це пише mirror.co.uk.

Кіра Казінс переконала своїх близьких, що вона вагітна, а потім «народила» дочку Бонні-Лей Джойс. Ті, хто вітав її з цією подією, навіть не підозрювали, що Бонні-Лей насправді була надзвичайно реалістичною лялькою-реборном.

Прикидаючись вагітною протягом дев’яти місяців за допомогою накладного живота, Кіра інформувала своїх підписників у соціальних мережах про свої успіхи, ділячись відеороликами про те, як «маленька принцеса штовхається», а також про свою вечірку з розкриттям статі дитини, прикрашену рожевим конфетті.

Родичі та друзі не знали, що насправді відбувається, а майбутній мамі навіть подарували розкішну дитячу коляску вартістю 1000 фунтів. стерлінгів. Навіть хлопець Кіри, батько нібито майбутньої дитини, як повідомляється, не мав уявлення, що насправді ніякої дитини не існує.

Потім Кіра пішла ще далі, прикинувшись, що народила самостійно дівчинку, яка страждала на серцеву хворобу. Однак зрештою близькі Кіри занепокоїлися, коли помітили, що «дитина» не плакала, а Кіра не дозволяла нікому її торкатися, стверджуючи, що це через те, що вона нещодавно пройшла обстеження.

Згодом дівчину викрили її родичі. Після цього Кіра не спілкувалась із родиною. Подруга Кіри зазначила, що хлопець дівчини не знав, що вагітність фіктивна і йому вона написала, що «донька померла».

«Я не можу уявити, що він, мабуть, зараз почувається, і всі інші, кому брехали місяцями. Усі їй повірили. Вона розкрила стать, опублікувала фотографії сканування і навіть сказала, що в дитини дірка в серці. Потім вона написала мені, що дитина народилася. Ми всі були такі щасливі», — розповіла подруга Кіри.

Сама жінка вирішила перепросити за свій вчинок.

«Я не була вагітна. Не було ніякої дитини. Я все вигадала і завела цю історію занадто далеко. Я підробила скани, повідомлення, всю історію народження і поводилася так, ніби лялька була справжньою дитиною. Я знаю, як це погано, я облажалася. Просто не знала, як зупинитися, коли вже почала. У мене немає виправдання. Я була не в найкращому психологічному стані, але це не виправдовує моїх вчинків. Я знаю, що це буде переслідувати мене ще довго і що я, ймовірно, втратила друзів, яких ніколи не поверну», — заявила вона.