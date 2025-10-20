- Дата публікації
Жінка 9 років була впевнена в породі собаки, але ДНК-тест перевернув усе
Жінка дізналася справжню породу улюбленця лише через 9 років.
Бріанна з Техасу була впевнена, що точно знає породу свого улюбленця Ведмедя, якого взяла цуценям майже десять років тому. Їй повідомили, що Ведмідь — рудий триколірний метис, народжений від матері бордер-коллі та батька австралійської вівчарки. Але коли вона зробила ДНК-тест, була дуже сильно враженна результатами.
Про це пише Newsweek.
«Він одразу привернув мою увагу, оскільки був трохи більшим і відрізнявся від інших цуценят,» — розповіла 25-річна Бріанна.
Після дев’яти років спільного життя, коли Бріанна вирішила зробити ДНК-тест собаці свого чоловіка, вона не втрималася і протестувала Ведмедя, очікуючи підтвердження вже відомих порід.
Шокуючий результат
Результати тесту повністю спантеличили жінку. Ведмідь виявився чистокровною, 100-відсотковою австралійською вівчаркою, не маючи у своїй ДНК жодного сліду бордер-коллі.
«Я була впевнена, що це буде наполовину австралієць, наполовину бордер-коллі, просто тому, що мені так сказали. Але я була, звичайно, шокована тим, що він на 100 відсотків австралійська вівчарка,» — зізналася Бріанна.
Вона припустила, що початкове непорозуміння виникло через зовнішність матері цуценяти: ймовірно, вона була австралійською вівчаркою з хвостом (які рідко зустрічаються), тоді як робочі лінії цієї породи мають гладшу шерсть, схожу на бордер-коллі.
Реакція інтернету
Бріанна поділилася несподіваними результатами в мережі Reddit, написавши: «Це змусило мене замислитися. Чи не більш імовірно, що людина, від якої я його отримала, не знала, що мама австралійка? Зрештою, вона була схожа на бордер-коллі».
Користувачі Інтернету надзвичайно позитивно відреагували на історію, зазначаючи, що Ведмідь виглядає «прекрасно» і є «австралійцем мрії». Один із коментаторів припустив, що це типова плутанина, оскільки австралійських вівчарок часто приймають за бордер-коллі.
Незважаючи на генетичну плутанину, для Бріанни Ведмідь, якого вона називає своєю «тінню» за відданість та веселий характер, залишається «найкращим собакою».
