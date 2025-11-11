Жінка бачила прибульців і демонів після операції на очах: лікарі пояснили, що сталося

Прибульці / © Pixabay

В Англії 59-річна Елісон Хенторн із Бедфордширу почала бачити моторошні галюцинації після двох складних операцій на очах. Після відшарування сітківки вона втратила частину зору, а згодом — почала бачити обличчя прибульців, демонів і тварин. Лікарі діагностували у неї синдром Шарля Бонне — рідкісний стан, що виникає у людей із частковою втратою зору.

Про це повідомляє видання Daily Express.

Після виписки з лікарні Елісон почала помічати дивні образи у повсякденному житті.

«Я бачила істот із фіолетовими очима, іноді вони ніби літали поруч. Одного разу мені здалося, що у саду з’явився космічний корабель, який випускав лазерні промені», — пригадує жінка.

Хоча вона розуміла, що бачить не справжнє, страх не відпускав її. Елісон боялася, що «божеволіє», і не зізнавалася навіть близьким. Вона почала шукати інформацію в інтернеті, знаходила статті про деменцію та шизофренію, але жоден опис не підходив під її випадок. У розпачі вона навіть запросила священника, щоб освятити дім.

«Мені було страшно сказати хоч комусь. Я думала, що втрачаю розум. Я навіть попросила священника освятити мене й будинок, бо була в паніці», — розповіла вона.

Лише через кілька місяців, коли Елісон знову прийшла на огляд до офтальмолога, їй вдалося знайти відповідь. Після власних пошуків вона натрапила на інформацію про синдром Шарля Бонне — стан, за якого мозок створює зорові образи, щоб «заповнити» прогалини у сприйнятті через втрату зору.

Елісон Хенторн / © The Daily Express

«Я випадково прочитала про цей синдром перед візитом до лікаря. Коли я розповіла консультанту, він підтвердив, що це саме він. Це було полегшення — я зрозуміла, що не збожеволіла», — каже Елісон.

Хоча ліків від синдрому немає, з часом галюцинації стали менш частими. Тепер Елісон хоче підвищити обізнаність про цей маловідомий стан і допомогти іншим, хто може зіштовхнутися з подібним.

«Я хочу, щоб люди знали: якщо ви бачите щось, чого немає, це не завжди означає психічну хворобу. Іноді це просто реакція мозку на втрату зору».

Синдром Шарля Бонне — неврологічний стан, при якому люди з частковою або повною втратою зору бачать складні зорові галюцинації. Це не психічний розлад і не пов’язаний із деменцією.

