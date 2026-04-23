Жінка без кінцівок шила ротом і виростила трьох дітей — фото

81-річна жінка з Китаю, яка народилася без кінцівок, змогла самостійно виховати трьох дітей і роками виконувала всю хатню роботу.

Історія 81-річної мешканки Китаю приголомшила тисячі людей: попри те, що вона народилася без рук і ніг, жінка змогла самостійно виховати трьох дітей і роками виконувала хатню роботу.

Як пише SCMP, йдеться про Ван Юші з міста Байїнь, провінція Ганьсу. Вона з’явилася на світ із вродженою аномалією і від дитинства жила без кінцівок.

За словами її наймолодшого сина Чжана Ліху, до 27 років жінка навіть не мала офіційного імені.

«Моя мама народилася без рук і ніг, і понад 20 років у неї навіть не було імені. Лише після того, як вона у 27 років вийшла заміж за мого батька, співробітник РАЦСу дав їй ім’я Ван Юші, і відтоді всі її так і називають», — розповів він.

Попри складні умови, жінка створила сім’ю і народила трьох дітей — доньку та двох синів. Через роботу її чоловік часто був відсутній, тож основний тягар догляду за дітьми й господарством ліг на неї.

Попри відсутність кінцівок, Ван Юші навчилася виконувати повсякденні справи самостійно: вона готувала їжу, прала, латала одяг і навіть шила.

Під час приготування їжі жінка сідала на табурет і, спираючись на нього, замішувала тісто та різала овочі. Одяг вона шила ротом, а під час їжі тримала палички між ліктями.

«Тоді я була єдиною, хто доглядав дітей. Життя було дуже важким, але я все одно була задоволена. Принаймні ми ніколи не голодували», — розповіла Ван.

Зараз усі троє її дітей уже мають власні родини. Після смерті чоловіка, яка сталася понад десять років тому, жінка живе з родиною наймолодшого сина, який разом із дружиною щодня піклується про неї.

Наразі Ван Юші має проблеми зі здоров’ям — зокрема гіпертонію, однак її стан залишається стабільним.

Її син також ділиться їхнім повсякденним життям у соцмережах, де за сторінкою стежать сотні тисяч користувачів.

«Можливість бути поруч із мамою — це найбільше щастя. Поки мама тут, тут і є мій дім», — сказав він.

Історія жінки спричинила потужний відгук у Мережі.

  • «Доля подарувала їй пекельний старт, але вона жила як воїн», — написав один із користувачів.

  • «Так зворушливо. Це справді надзвичайно, у мене на очах сльози», — додав інший.

  • «Найкраща мама. Неможливо уявити, як вона виховала своїх дітей. Їхня синівська відданість — це справді благословення у відповідь», — зазначив третій.

