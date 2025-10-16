Жінка була шокована, побачивши кота після відпочинку: що з ним зробили (фото)

Кіт / © Credits

Реклама

Багато хто знає, що поїздка до бабусі часто закінчується парою зайвих кілограмів. Але, як виявилось, це правило працює не лише на людях, а й на їхніх пухнастих улюбленцях. Неймовірна історія рудого кота Сінбада, який відчув на собі всю силу бабусиної любові, підкорила інтернет.

Про це пише Newsweek.

Художниця Ліна Редфорд виграла резиденцію для митців і мала поїхати у тривалу поїздку. Свого улюбленця, гіперактивного рудого кота Сінбада, вона вирішила довірити найріднішій людині — своїй мамі, яка мешкала у Празі. Жінка здавалася ідеальною кандидаткою, адже вже мала двох котів і ставилася до них з величезною любов’ю та турботою. Ліна була впевнена, що її кіт у надійних руках.

Реклама

Минув місяць, і художниця повернулася додому. Але на неї чекав справжній шок. Її спортивний та енергійний кіт перетворився на вайлуватого пухляша. Як зізналася Ліна, вперше вона запідозрила недобре, коли мама надіслала їй фото улюбленця.

Зміни були настільки кардинальними, що власниця подумала — це жарт, а фотографія згенерована штучним інтелектом. Та реальність виявилася ще більш вражаючою.

Причина таких разючих змін виявилася до смішного простою. Мама Ліни пояснила набір ваги у кота тим, що вона просто «тестувала нові бренди та смаки корму». Мабуть, дегустація проходила надто успішно.

Кіт, після «відпочинку» у бабусі / © Instagram

Ліна поділилася відео зі своїм помітно округленим улюбленцем в Instagram, і ролик миттєво став вірусним, зібравши понад 170 тисяч лайків. Користувачі вибухнули коментарями: одні критикували «бабусю» за безвідповідальність, а інші від душі сміялися, впізнаючи у цій історії своїх родичів. Один із коментарів став квінтесенцією всієї ситуації: «То ефект бабусі працює навіть на тварин?». Як бачимо, ще й як працює.

Реклама

Дата публікації 10:54, 16.10.25 Кількість переглядів 8 "Ефект бабусі" в дії: жінка залишила кота мамі і не впізнала його після повернення

Нагадаємо, родина Денардо зі США виявила свого кота Рея Рея на даху автофургона лише після того, як проїхала понад 250 км на швидкості 110 км/год. Кіт-мандрівник не лише витримав екстремальну поїздку, вчепившись за багаж, але й надихнув свою господиню на створення серії дитячих книг про його неймовірні пригоди.