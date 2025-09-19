Жінка двічі помирала і сперечалася з Богом: що вона йому сказала, щоб повернутися до життя

Жінка пережила дві клінічні смерті і переконала Бога повернути її / © pixabay.com

Реклама

Пегі Робінсон, яка, за її словами, пережила клінічну смерть двічі, називає себе експертом у «перехитруванні смерті». Вперше це сталося, коли їй було лише п’ять років, під час плавання в місцевому ставку. У 25 років, після ускладнень під час вагітності, вона пережила це знову, і, за її словами, опинилася в іншому вимірі.

Про це пише The Mirror.

«Я почувалася так, ніби збираюся знепритомніти, і тоді моє підборіддя торкнулося грудей. Раптом я вистрілила, як ракета, крізь космос. Я була налякана, я знала, що щойно померла», — розповіла Пегі про свій досвід клінічної смерті.

Реклама

Сперечалась із Богом заради дітей

Пегі описала свою подорож до неба як «нерівну поїздку на американських гірках». За її словами, вона рухалася крізь галактики, перш ніж потрапити в яскраво-білу кімнату. Там вона зустріла Бога і почала благати його дозволити їй повернутися на Землю. Вона стверджує, що кричала на нього: «Ні, чорт забирай, я не піду, ти не можеш змусити мене, у мене є діти, яких потрібно виховувати».

За словами Пегі, Бог показав їй сцену, де вона поводилася як «розбещена дитина», щоб змусити її усвідомити свою неправоту. Потім він телепатично сказав їй, що «її час настав». Вона стверджує, що спробувала переконати його, попросивши показати, що її дітям буде краще без неї.

«Я твердо сказала, якщо він покаже мені, що моїм дітям буде краще без мене, з будь-якої причини, тоді я погоджуся залишитися», — розповіла Пегі.

Вона додала, що поруч із Богом побачила Ісуса. Вони разом перенеслися на Землю, де вона побачила, як її сини обговорюють її смерть. Коли її молодший син, Джеремі, сказав, що хоче «маму назад, і хоче її прямо зараз», вона не змогла дивитись на його біль і повернулась до Бога, щоб благати його повернути ї до дітей.

Реклама

Неочікуване повернення та урок життя

За словами жінки, її подорож у потойбіччя закінчилась так само раптово, як і почалася. Щойно вона запитала Бога, хто навчить про нього двох її синів, як «раптом» знову опинилася в лікарні.

Пізніше УЗД підтвердило, що у неї була позаматкова вагітність двійнею, що спричинило великий внутрішній крововилив і ледь не коштувало їй життя. Свою третю вагітність Пегі втратила, але вижила. Тепер вона ділиться своїм досвідом, щоб показати людям, що «смерті як такої не існує».

«Бог дарує нам спогади, щоб навчати нас. Вони зберігаються в наших душах і є незабутніми. Чим старшими та мудрішими ми стаємо, тим більше ми здатні їх усвідомити», — додала вона.

Нагадаємо, троє американців описали майже ідентичні переживання після клінічної смерті. Вони стверджують, що отримали однакове послання з потойбіччя. Усі троє впевнені: життя на Землі — це лише сон або ілюзія, а справжній світ починається після смерті.