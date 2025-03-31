Жінка, яка була мертвою 24 хвилини, розповіла про неймовірні відчуття та що вона побачила, коли "покинула тіло"

Жінка пережила клінічну смерть та розповіла, що бачила / © pixabay.com

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50-річна жінка, яка «померла» на 24 хвилини під час пробіжки, розповіла, що вона відчувала і бачила «по той бік». Тесса Ромеро, яка написала книгу про свій досвід, каже, що це випробування змусило її більше не боятися смерті.

Про це пише dailymail.co.uk.

Соціологиня, яка живе на півдні Іспанії, відвозила своїх доньок до школи, коли у неї виникла підозра на раптову зупинку серця.

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Згадуючи свої моменти на «тому боці», Тесса Ромеро, яка в той час боролася з рідкісною хворобою, каже: «Перше, що я відчула, — це безмежний спокій. Вперше за довгий час не було більше ні фізичного, ні емоційного болю — страждання закінчилися. Я відчула глибоке полегшення, ніби з мене зняли величезний тягар. Я пам’ятаю, як ширяла над стелею, дивлячись вниз. Я бачила, як приходять і йдуть пацієнти маленької клініки, в якій я перебувала, і я бачила своїх маленьких дочок у залі очікування. Я побачила тіло, що лежало там. Це збило мене з пантелику, тому що я не усвідомлювала, що померла. Я знала, що відчуваю себе живою, не сплячою і притомною. Але я не розуміла, чому мене ніхто не бачить і не чує».

Жінка каже, що вона переконана, що це не було сном: «Це було насправді. Все навколо мене було іншим. У мене було дуже дивне відчуття, ніби світ пропустили через антикварний фільтр. Було схоже на те, що час більше не працює так, як раніше. Все здавалося повільнішим, щільнішим, більш наповненим змістом».

Тесса Ромеро кілька місяців перед тим, як опинитися на межі життя і смерті, боролася із серйозними захворюваннями.

Цей досвід повністю змінив погляд Тесси на життя і смерть.

«Раніше я відчувала глибокий страх смерті. Я бачила її як щось темне, невизначене і болюче. Після того, що я пережила, я зрозуміла, що смерть — це не кінець, а перехід. Це як переступити через двері в місце, де все має сенс, де любов і мир огортають все навколо. Я більше не боюся її. Навпаки, я відчуваю глибокий спокій, знаючи, що життя триває за межами того, що ми бачимо, що ми не самотні і що нас безмежно люблять», — вважає вона.

Нагадаємо, дослідження науковців Університету Джорджа Вашингтона виявило, що навіть після зупинки серця мозок людини у стані клінічної смерті продовжує проявляти активність.